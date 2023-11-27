快訊

國道用路人注意！桃園汽機車回收廠全面燃燒 烈焰沖天黑煙瀰漫

8歲童眼尖揪硬幣「罕見印鑄錯誤」 專家估：價值漲達百萬

女露營亡檢警相驗結果曝 前夫謝營主救回2女兒、大三兒不敢提死訊

厚實偏鄉消防救災戰力 平溪分隊獲贈消防災勘車

觀天下／ 記者李嘉文／平溪報導
新北市議員林裔綺就爭取購置了一台全新的災情勘查車，平溪分隊舉辦了一場撥用典禮。 圖／觀天下有線電視提供
新北市議員林裔綺就爭取購置了一台全新的災情勘查車，平溪分隊舉辦了一場撥用典禮。 圖／觀天下有線電視提供

新北市消防局第六大隊平溪分隊原有一輛災情勘查車，但因年限已久車輛老舊，因此新北市議員林裔綺就爭取購置了一台全新的災情勘查車，前(25)日上午在平溪分隊舉辦了一場撥用典禮，新購買的災勘車也在新北市議員林裔綺的啟動下宣布正式啟用。

新北市消防局第六大隊平溪分隊轄區內有眾多步道及瀑布，山區路段對車輛性能要求也較高，因此義消出動載送人員和裝備的災情勘查車就尤為重要，所以這次新北市議員林裔綺爭取購置的這台全新災勘車，將可幫助打火弟兄值勤更有效率也更加安全。

新北市議員林裔綺表示，因為平溪的地形是山區，路比較狹小，所以提供性能完善的災情勘查車是非常重要的，尤其因為打火弟兄非常辛苦，水裡來火裡去，所以他們的裝備配備一定要是以最安全，以及效能最高為考量，希望爭取的災情勘查車，讓平溪分隊的弟兄在執行勤務的時候更安全。

第六大隊義消平溪分隊長周志成表示，因為平溪分隊屬於偏鄉，資源較少，幾年前巧遇議員提起災情勘查車老舊，議員沒第二句話就全力支持，所以十分感謝議員林裔綺對我們的支持和贊助。

平溪 議員

延伸閱讀

嘉市西區1月連3場火災 鐵路以西爭設分隊再引關切

影／風大助長 台中清水火燒山4小時 沙鹿也飄焦臭味

貢寮真理里增多項器材設施 讓長者下雨天也可運動

貢寮福連里重陽敬老有驚喜 里長加碼送比臉大雞排

相關新聞

孩童駝背、下巴放桌上讀書 北市圖書館桌椅不符人體工學挨批

有家長投訴，帶孩子去台北市立圖書館各分館兒童閱覽區看書，卻發現桌椅不是太矮就是太高，導致兒童坐姿不良，影響生長。北市議員...

北市老舊大樓全拉皮要1萬年？ 蔣萬安：速擬鼓勵制度

台北市議員何孟樺質詢台北市老舊大樓拉皮進度緩慢，台北市老舊大樓30年以上100,666棟、40年以上65,816棟、50...

新店劉氏古厝幾經波折終完工並初驗 拚明年第一季開放

位於新北新店的劉氏古厝是全國最大傳統建築群聚園區，幾經家族抗爭到異地重組，中間還有疫情波折致幾次延宕，終於在近期完工，今...

國內外127藝術家曾進駐 新北國際藝術村10周年辦聯展

新北市立淡水古蹟博物館成立新北市國際藝術村10周年，現正駐村中的8組駐村藝術家，展出紙刺繡、巨雕塑、生態畫及其他複合媒材...

北市交通黃牛橫行？「違規點數轉移」制度漏洞1點賣2000

台北市議員洪婉臻質詢時爆料，交通違規記點亂象頻傳，有不肖代辦業者利用「違規點數轉移」制度漏洞當起「交通黃牛」，監理站外有...

北市衡陽路添古蹟 日治「奧野商店」商號標誌高掛百年

建於百年前日治時期，台北市衡陽路92號店屋至今仍留存當時買賣和洋雜貨的「奧野商店」商號標誌，文資委員考量建物保存完整且稀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。