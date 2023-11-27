厚實偏鄉消防救災戰力 平溪分隊獲贈消防災勘車

新北市消防局第六大隊平溪分隊原有一輛災情勘查車，但因年限已久車輛老舊，因此新北市議員林裔綺就爭取購置了一台全新的災情勘查車，前(25)日上午在平溪分隊舉辦了一場撥用典禮，新購買的災勘車也在新北市議員林裔綺的啟動下宣布正式啟用。

新北市消防局第六大隊平溪分隊轄區內有眾多步道及瀑布，山區路段對車輛性能要求也較高，因此義消出動載送人員和裝備的災情勘查車就尤為重要，所以這次新北市議員林裔綺爭取購置的這台全新災勘車，將可幫助打火弟兄值勤更有效率也更加安全。

新北市議員林裔綺表示，因為平溪的地形是山區，路比較狹小，所以提供性能完善的災情勘查車是非常重要的，尤其因為打火弟兄非常辛苦，水裡來火裡去，所以他們的裝備配備一定要是以最安全，以及效能最高為考量，希望爭取的災情勘查車，讓平溪分隊的弟兄在執行勤務的時候更安全。

第六大隊義消平溪分隊長周志成表示，因為平溪分隊屬於偏鄉，資源較少，幾年前巧遇議員提起災情勘查車老舊，議員沒第二句話就全力支持，所以十分感謝議員林裔綺對我們的支持和贊助。