平溪菁桐社區綠色旅遊夯 成果展熱鬧非凡

新北市平溪區菁桐社區於今(27)日舉辦了以「112年公益彩券回饋金-綠色旅遊社區菁彩藝桐多元成長」為主題的執行成果展，同時舉行了社區防暴宣導與友好社區交流會，包括鶯歌，大湖，林口等地區的社區發展協會，都一起來共襄盛舉，現場熱鬧非凡。

菁桐社區在27日的公益彩券成果展市集中，於新北市鶯歌區建德、大湖、鳳鳴社區、林口區東南社區、五股區貿商社區及平溪嶺腳社區等多個據點開展多樣化的綠色永續課程，包括禪繞畫、廚藝、茶道等，這些社區也將成果帶來菁桐市民活動中心展出。

菁桐社區發展協會總幹事程凱生說，菁桐社區今年榮獲衛福部112年公益彩券回饋金的補助，在社會局與區公所的指導下，此成果將在未來成為推動菁桐及其他友好社區的綠色旅遊體驗活動及長者照護的重要參考。

平溪區區長李天民表示，菁桐社區長期在高齡者照顧，提升高齡者的社會連結，促進世代和諧共融，建構高齡友善及安全的環境，今天的交流活動，包括來自新北市其他社區都一起來觀摩交流，展現彼此社區間的課程與活力。