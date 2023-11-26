52件作品入選！老房子攝影展開幕 首獎展現歷史現代交融

由台北市文化局主辦老房子影像徵件攝影展今天開展，文化局表示，本次共吸引1088件作品參與角逐，經評選共選出52件得獎作品，其中獲得首獎「艋舺清水巖」利用現代門神的廟公與大門畫中門神相呼應，門外又有喜宴，展現歷史與現代交融的畫面，文化局副局長田瑋也表示，沒有老房子，台北不會是個有文化的城市，希望未來攝影徵件活動能得到更多重視，並使老屋保存為城市加分。

文化局副局長田瑋表示，北市有接近550處文化資產，同時部分單處文資就包含整排建物，量體非常可觀，也有部分文資雖然僅是單棟建物，但建物細節的藝術工藝非常精細，能保存上百年非常不容易。

本次首獎由作家沈家祥「艋舺清水巖」，畫面中一位長者靜坐於廟門前，傳遞著堅毅守護的意象，室內彩繪門扇與戶外廟埕明暗交織的構圖下，呈現一場喜宴流水席，揭示出新人將在清水祖師的庇佑下攜手扶持、永結良緣的未來想像，田瑋也誇讚，本屆首獎展現出「神的觀點、人的情懷」。

其中聽障攝影家潘丁榮參與本次徵件活動獲得貳獎，他分享，自己的興趣是欣賞老房子也喜歡拍老屋，相較無障礙者可以參加導覽，他需要靠書籍或網路自學文資知識，並依賴想像力去感覺建築故事，這次得獎作品是「台灣基督長老教會大稻埕教會」，特別去拍了好幾次，實驗不同的光線、角度、景深，最後挑出4張參賽。