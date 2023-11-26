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居民盼延長生態廊道 大窠坑溪二期改善工程今年底開工

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
流經新北泰山、五股一帶的大窠坑溪經新北水利局改善工程後，惡臭水質及環境髒亂都消失了，更成功復育生態。記者李成蔭／攝影
流經新北泰山、五股一帶的大窠坑溪經新北水利局改善工程後，惡臭水質及環境髒亂都消失了，更成功復育生態。記者李成蔭／攝影

流經新北泰山、五股一帶的大窠坑溪經新北水利局改善工程後，惡臭水質及環境髒亂都消失了，更成功復育生態，但更上游段卻仍未整治，居民都盼能再延伸，改善該段環境髒亂問題。水利局表示，已規畫二期工程，從堅實橋做至山腳溪橋，本月已決標，今年底開工、明年底完工。

大窠坑溪原為「三面光」混凝土河道，周邊過去也多工廠，不少汙水排放等問題，新北規畫改善工程，水質逐漸改善，從嚴重汙染到現在中度接近輕度汙染，生態也恢復，再往上游泰山國中一帶人口稠密區，卻仍維持舊有情況。

居民反映，看到改善過後的大窠坑溪真的感到很舒服，不只惡臭消失，生態也復育，再加上有步道會更想親水，但再往更上游走卻仍舊有些髒亂，「過條橋就不一樣」也差異太大，希望也能整治。記者實地前往更上游處，雖沒有惡臭，但河道內有零星垃圾，確實不會想讓人靠近。

水利局回應，目前已規畫延續第一期工程（泰山區大窠橋至堅實橋）做二期工程，這次範圍為泰山區堅實橋至山腳溪橋，改善原有三面光排水溝形式，以近自然工法，營造河川環境，重現都市中綠色生機，建立都市微氣候及生態廊道，打造新水岸、新環境。

水利局指出，大窠坑溪一期工程已提升近30種，魚類增加8種、底棲動物14種，物種多樣性已逐漸有增加趨勢，這次二期工程更優化前期工法，運用格框之卵塊石及植生包營造友善生物棲地，透過丁壩及固床工設計出河川擺盪流動性，預期可增加綠地面積3223平方公尺及行人休憩空間1639平方公尺。

立委洪孟楷指出，一期工程讓民眾非常有感，地方反映後也積極爭取中央經費來做二期工程，現在大家就希望能加速，尤其接下來還有塭仔圳重劃開發，要先做好相關生態環境。

水利局長宋德仁也說，已向中央爭取計畫補助，接下來往上推動二期河川環境營造工程，讓大窠坑溪水、陸域環境再向上提升。水利局表示，工程已於11月14日決標，預計年底開工，明年底完工。

流經新北泰山、五股一帶的大窠坑溪在山腳溪橋一帶仍舊環境髒亂，垃圾落滿地，不只景觀問題，也影響生態發展。記者李成蔭／攝影
流經新北泰山、五股一帶的大窠坑溪在山腳溪橋一帶仍舊環境髒亂，垃圾落滿地，不只景觀問題，也影響生態發展。記者李成蔭／攝影
流經新北泰山、五股一帶的大窠坑溪經新北水利局改善工程後，惡臭水質及環境髒亂都消失了，更成功復育生態。記者李成蔭／攝影
流經新北泰山、五股一帶的大窠坑溪經新北水利局改善工程後，惡臭水質及環境髒亂都消失了，更成功復育生態。記者李成蔭／攝影
流經新北泰山、五股一帶的大窠坑溪在山腳溪橋一帶仍舊環境髒亂，垃圾落滿地，不只景觀問題，也影響生態發展。記者李成蔭／攝影
流經新北泰山、五股一帶的大窠坑溪在山腳溪橋一帶仍舊環境髒亂，垃圾落滿地，不只景觀問題，也影響生態發展。記者李成蔭／攝影

水利局 新北 排水溝 洪孟楷 重汙染

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