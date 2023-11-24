陰陽海變成醬油碟 黃金博物館推出文創商品

位於東北角水湳洞的陰陽海，是濱海景觀一段特殊地景，遊客對於金光閃閃的海灣映襯著翠綠山景的模樣，都會感到驚奇以及印象深刻。黃金博物館特別將這水金九的特殊地景意象，製成文創商品「陰陽海醬油碟」，讓民眾把礦山美麗的地景帶回家，變成餐桌上的風景。

陰陽海的生成，與金瓜石得天獨厚的地質條件有關。水金九地區的水源富含礦物質，坑道開挖時與外界產生氧化反應產生懸浮物，流出濂洞灣形成黃藍色相隔的奇景，可說是礦業發展以後，人類文明與地質互動的結果。

黃金博物館館長林文中表示，今年與「鶯歌燒品牌計畫」進行異業合作，將具有水金九代表性的「陰陽海」製成醬油碟，期待讓民眾不只欣賞這片風景，還能在餐桌上回味水金九旅途的特殊回憶。

黃金博物館與鶯歌陶瓷博物館共同品牌再造的「陰陽海醬油碟」，可在黃金博物館「金采賣店」及「金水賣店」購買，歡迎民眾一起到黃金博物館感受流金時光，也把東北角特殊風景帶回家。