拒絕蚊子館 台東舊議會成藝文新亮點

台東市中心閒置19年的台東縣議會舊址淪為蚊子館，2017年4月移交縣府後，積極向中央爭取經費，將舊縣議會活化再生，成為小型展演廳，為社團增添一處可表演的空間，今天首次啟用試營運。縣長饒慶鈴表示，這會是台東藝文新亮點。藝文團體說「真的太棒了！」

饒慶鈴說，她上任後就指示文化處提出計畫，將舊縣議會活化再生，也得知台東許多表演社團需要一處展演及排練舞台空間，因此，向中央爭取經費，獲文化部3千萬元核定補助，2019年工程動工，今終於完工啟用試營運，這是台東藝文之福。

坐落市區更生路上的舊縣議會興建於50年代，19年前新縣議會大樓完工後，舊址建築體一直保留至今，2014年登錄為歷史建築，總面積約1728坪，但隨著建物年久失修，外觀早已斑駁不堪，周遭環境也變得髒亂，為此，民意代表不斷反映建議縣府活化，不希望舊縣議會淪為蚊子館。

縣府文化處表示，舊議會建築除外觀建築體的整修，內部也一併改建，目前完工的議事廳內可容納200人的小型展演廳，另有排練場、工作坊、茶酒館等空間，今天啟用試營運進行2023台東藝穗節「末日島嶼‧我與你」演出活動，未來，會有更多社團活動表演，帶動台東藝文風氣。