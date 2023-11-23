新北不塑夜市再添兩處 新莊廟街、中和積穗夜市享折扣

新北市環保局推動不塑夜市，繼永和樂華夜市、樹林興仁花園夜市、汐止觀光夜市，今年將新增中和積穗夜市與新莊廟街夜市兩處不塑夜市。新北環保局表示，即起推出「環保夜市大作戰 自備優惠饗美食」活動，民眾12月10日前，自備環保容器到廟街夜市39家響應活動店家消費，可享加量或減價好康，指定活動店家內用並依指定步驟打卡，可獲得限量環保好禮。

新北市環保局表示，夜市及傳統市場都是最易使用一次性產品的地點，逛一趟夜市常使用大量塑膠袋、飲料杯、吸管、竹籤或紙餐盒，市府與各夜市自治會合作推出「不塑夜市」，鼓勵消費者自備環保餐具及環保袋，攤販則提供折價優惠、或加量福利。

環保局表示，目前新北不塑夜市有樂華觀光夜市、樹林興仁花園夜市、汐止觀光夜市，今年輔導再添新莊廟街夜市和中和積穗夜市，並持續輔導各大夜市轉型。

環保局表示，本次活動以「新莊廟街夜市」作為環保夜市推廣示範據點，夜市各攤商共同響應環保政策，包含使用可重複清洗的環保餐具、落實垃圾分類及外帶亦不主動提供一次性餐具等，並提供民眾自備環保用具加量或減價優惠。

夜市範圍內更設有「奉茶站」、「reBAG袋袋相傳」環保袋回收箱、「循環外送」等服務，並於新莊慈祐宮、武聖廟2處設有公共洗滌區供民眾清洗餐具，本次活動預計可以減少使用約6萬個一次性餐具，邀請民眾響應，享好康優惠的同時一起朝減塑、環保夜市目標邁進。

環保局指出，推動源頭減量是國際趨勢，新北市多年來積極推廣各項減塑、不塑政策，如推出新北Ucup循環杯及reBAG二手袋提倡循環再利用，或結合轄內業者推動不塑之客友善店家、不塑市場等；今年5月1日起更禁用一次性塑膠杯，鼓勵民眾共同減塑、落實源頭減量。

新莊陳小姐表示，逛夜市很難不用到一次性塑膠用品，如果攤商有折扣或加量，確實可增加誘因，但逛夜市很常是臨時起意，身上不一定會攜帶環保餐具，如果周邊有提供環保餐具臨時租借服務，對消費者來說會更加便利。