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汐止扶輪社服務團傳愛 捐款烘內實物銀行助弱勢

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止扶輪社會服務團捐款5萬元給汐止區烘內派出所實物銀行，購買一些愛心關懷物資的經費。 圖／觀天下有線電視提供
汐止扶輪社會服務團捐款5萬元給汐止區烘內派出所實物銀行，購買一些愛心關懷物資的經費。 圖／觀天下有線電視提供

社會處處有溫暖，汐止區烘內派出所實物銀行長期關懷弱勢，今（22）日汐止扶輪社會服務團，就前往捐款5萬元給實物銀行，做為購買一些愛心關懷物資的經費，讓他們感受到社會的溫暖。

汐止扶輪社區服務團長胡芳禎表示，在接團長的時候就有考慮捐款，因為，也有特地到他們的FB去看，發現他們作業都很透明化，發放物資或捐給誰都很落實，真的都把錢用在需要的人身上，所以，就號召服務團一起來做愛心，捐款給烘內派出所實物銀行。

新北市議員廖先翔說，汐止扶輪社區服務團長期以來，針對汐止各個弱勢的角落提供了許多的資源做社會服務，這次跟烘內派出所實物銀行合作，因為，實物銀行有很多的關懷戶家庭，長期以來都在服務他們，所以，社服務提供了現金給實物銀行去做更妥善的運用，這是一個很成功的派出所實物銀行，這是新北的第一家，那也因為非常的成功，所以，在其他的分局也都陸續仿效烘內派出所實物銀行去成立，一起關懷弱勢，也感謝扶輪社服團有關注到一起共襄盛舉，今天也很開心能夠來見證這個捐贈的儀式，希望一些需要關懷的人，都能夠透過社會團體關心，分享一些愛與關懷。

包括汐止扶輪社以及社區服務團、還有新北市議員廖先翔都出席參加，他們希望透過愛心捐款能夠幫助弱勢，也能夠拋磚引玉，讓更多人一起有錢出錢有力出力，讓弱勢家庭都能感受到社會的溫暖，而烘內派出所實物銀行當天也頒發感謝狀表示感謝。

烘內派出所實物銀行總團長許崇修指出，今天非常感謝汐止扶輪社區服務團特別在歲末年終捐給實物銀行5萬元，這筆錢會用來購買一些關懷的物資，發放給需要的弱勢家庭。

實物銀行 汐止

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