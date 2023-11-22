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核一廠雖除役核安不馬虎 石門公所辦核子事故演練

觀天下／ 記者廖品涵／石門報導
石門區公所辦理「112年核子事故區域防災社區民眾防護演練」，由石門里主演，另外還有草里里也共同參與，展現跨社區合作的精神。 圖／紅樹林有線電視提供
石門區公所辦理「112年核子事故區域防災社區民眾防護演練」，由石門里主演，另外還有草里里也共同參與，展現跨社區合作的精神。 圖／紅樹林有線電視提供

石門區公所辦理「112年核子事故區域防災社區民眾防護演練」，由石門里主演，另外還有草里里也共同參與，展現跨社區合作的精神。而雖然核一廠已經停止運轉，不過使用過的燃料棒仍貯存在廠內，因此透過定期的演練讓民眾知道當核子事故發生時該何去何從還是相當重要的防護工作。

新北市消防局主秘張易鴻說，雖然核一廠停止運轉進行除役作業，不過演練依舊是比照核電廠運轉中來辦理，除里長、石門區公所外，警察局金山分局石門分駐所、消防局第六大隊及石門義交分隊、石門區衛生所等單位都協助參與演練，就是讓在地民眾體驗核子事故發生時，了解各項核子防護行動啟動的程序。

石門區長曾明華指出，今年石門區核子防護演練共辦理兩場次，目的要使區內民眾瞭解防護行動流程及內容、核子事故集結點、防護站與收容所等規劃情形，藉由互動式宣導提醒民眾了解核子事故發生時應有的應變能力，再模擬核子事故發生時情境進行演練，透過逼真的模擬演練，要教導民眾冷靜面對核子事故並做出相對應的應變作為。

石門

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石門公所辦核子事故演練 集合防災社區動起來

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