建立產業職災風險地圖 新北檢查39處高風險場所

新北市勞工局今天表示，建立全國首創的產業職業災害風險地圖，納入2萬餘家工廠資料；勞工局並與消防局聯合檢查39處高風險場所，以強化企業防災。

勞工局長陳瑞嘉在市政會議專案報告推動就業與職業訓練、防護職場安全、保護弱勢勞工，也提升中高齡勞動參與率，維護勞工權益的各項方針。

陳瑞嘉說，屏東科技產業園區的明揚國際科技公司，9月22日發生大火，釀成重大死傷，引起重視職災預防。市府近年蒐集逾2萬筆的工廠資料，製作成產業職災風險地圖，依產業特性、潛在的危害因子，區分風險等級，實施不同頻率的輔導與檢查。

消防局長李清安表示，9月27日起至11月9日止，配合公共安全檢查，共針對39家的高風險產業聯合檢查，以加強企業防災。

李清安接受中央社記者電訪表示，新北市「全災型智慧化指揮監控中心（EDP）」也可透過智慧防災資料平台，介接勞工局職災風險地圖，將產業分級熱點套圖到系統內，一旦須救災時，可立即瞭解產業種類等相關資訊，有助降低救災風險。

工務局長祝惠美說，與勞工局合作職場安全防護，推動低風險工地認證，將公共工程納入管理，有效降低職業災害。另外，民間地上16樓及地下4樓的大型建築工地，也必須取得「低風險工地認證」。