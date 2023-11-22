記點新制紛爭 新北60處紅線改黃線

交通新制今年6月上路，強化記點制度，職業駕駛團體多次向地方及中央抗議。新北市政府昨天宣布檢討紅線合宜性，包括大眾運輸場站、醫院、學校周邊、計程車違規熱點與臨停需求高的路段，已經有60多處路段紅線改繪黃線。交通局表示，另外正在盤點境內路寬20公尺以上列為優先改善路段，預計明年2月底前畫設至少150處。

交通局交通管制工程科長林昭賢表示，畫設黃線路段需優先考量行車安全，再依使用需求檢討，除了外側車道寬度需達5公尺以上，還需避開路口、公車停靠區以及消防栓等法定禁止臨時停車地點，也會針對交通量大及需求特殊地點，評估規範全日或時段性臨時停車，例如捷運站或學校周邊路段，兼顧道路通行安全及臨停需求。

目前正盤點市境內路寬20公尺以上列為優先改善路段，預計在明年2月底前完成畫設至少150處黃線路段，同時逐步整頓重點道路臨時停車秩序。

全國汽車駕駛人權益聯盟協會理事長劉鴻樟表示，如果只針對20公尺路寬規畫，仍然難符合職業駕駛需求，無法從根本解決臨停的問題，畢竟職業駕駛是以人口密集及商業地區需求最大，應該規畫在更路段寬畫設黃線時，以這些地區為主要規畫範圍，規畫黃線時撤除停車格，或用現有汽機車格當避車彎，提供職業車輛上下客處。

淡江大學運輸管理學系教授張勝雄表示，這很難去評斷好或不好，交通主要是因地制宜，新北市交通局要有整體考量，擇定適當地點畫設黃線，畢竟交通就是大家的共識。