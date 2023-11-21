終於動工 汐止伯爵七社區水管更新明年底完工

花了好幾年的時間，排除萬難，汐止區伯爵七大社區的自來水管線更新工程終於開始施工，因為，原本老舊水管塑膠管容易破管漏水，常停水，所以，爭取中央經費，再加上住戶部分分擔，也協調好幾次，現在終於動工，快的話預計明年底完工，改善伯爵社區2500戶的用水問題。

湖興里長郭書成說，因為算是老舊的高地社區，一直以來自來水管都是要自己管理，時常會有停水自來水破管，後來找到了這個計劃，跟各個社區去申請老舊高地社區加壓受水設備改善計劃，終於完成繳錢，前後過了三、四年，終於開始施工了，接下來會分為不同的社區群幾個標一起去進行施作，這段時間也請里民多多體諒施工的不便。

新北市議員白珮茹表示，首先非常恭喜湖興里老舊高地社區加壓受水設備改善計劃終於在11月初開始動工，這個計劃從109年推動到現在，中間歷經很多的波折，這項工程主要就是要改善早期都市計劃外的老舊管線，希望中央的協助以及地方的配合，還有民眾部分經費的自籌，讓計劃能夠順利推動。未來接管之後，就是由自來水公司負責維養。

白珮茹指出，自來水高地計劃經費共計2億餘元。住戶分擔2成分20年由水費攤還。本工程分3部分共五標，經費來源有前瞻計劃、新北市府、自來水公司、住戶。最快明年年底完工，會盡力持續排除萬難讓工程盡早完成，

困難重重，光是協調會就開了好幾場，因為，住戶也要分擔經費，光是要說服繳錢，就費了好一番功夫，再加上原物料飆漲，又得再協調，過程好曲折，也終於在之前和自來水完成簽約，召開施工說明會，工程開始進行，二億多的經費，共分為5標陸續進行，伯爵山莊老舊高地社區加壓受水設備改善計劃，要將老舊塑膠水管，換成不鏽鋼，水管管徑也加大，預計快的話明年底完成，到時候伯爵七大社區2500戶的用水問題就能夠獲得解決。