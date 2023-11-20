快訊

中職／陳俊秀遞交FA申請 今年行使第二人

找到了！女山友登喀西帕南山失聯6天 今尋獲靠「這裝備」酷寒下保命

獨家拆解華為Mate 60 Pro晶片 中芯未撼動台積卻逼近三星

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北耶誕市集連7周不斷電 12月1日主場開市推滿千送百

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
2023新北耶誕市集11月18日開張，連續7周在板橋府中重慶路行人徒步區推出假日耶誕市集。圖／新北經發局提供
2023新北耶誕市集11月18日開張，連續7周在板橋府中重慶路行人徒步區推出假日耶誕市集。圖／新北經發局提供

2023新北耶誕市集11月18日開張，連續7周在板橋府中重慶路行人徒步區推出假日耶誕市集，主場則將在12月1日到3日於板橋市民廣場開市，推出各式耶誕節限定商品，現場消費滿1000元，還可兌換100元現金抵用券，邀請民眾一起來「雪拼」。

經發局長何怡明表示，今年歡樂耶誕城擴大到板橋府中地區，耶誕市集也從11月18日起，連續7周在府中重慶路行人徒步區舉辦不同主題的假日市集，包含甜點派對、好禮派對、禮物派對、午茶派對、好市派對、好炫派對及農漁會產品為主的好青派對等7大主題。

此外，耶誕市集主場將在12月1日至3日，在板橋市民廣場盛大開市，逾90家業者以新北美食、文創商品、伴手禮及手作DIY4大主題，推出各式不同的耶誕節限定商品，現場累積消費滿1000元，還可兌換100元現金抵用券，數量有限換完為止。

經發局補充，今年還推出「最大交換禮物趴」，邀請100名小朋友互相交換禮物，禮物價值需在200至300元之間，建議送男女通用性禮物。明日中午12點開放線上報名。另外，新北行動支付加碼推出每日限量優惠，活動三日登入NewTaiPAY，完成線上問答即可獲得100點市集優惠券。

新北市經發局今年推出交換禮物趴，邀請100名小朋友互相交換禮物。圖／新北經發局提供
新北市經發局今年推出交換禮物趴，邀請100名小朋友互相交換禮物。圖／新北經發局提供

新北 交換禮物 歡樂耶誕城

延伸閱讀

新北耶誕城為何非要辦在板橋？ 眾人曝1關鍵：其他地方誰想去

台北大巨蛋啟用了 新北小巨蛋有望年底前公告招商

相關新聞

蔣萬安也算青年？游淑慧轟青年局包山包海 每人只分150元

台北市長蔣萬安今天赴議會專案報告青年局籌備進度，對於北市青年局將設立國際發展科、職涯資源科等，服務15至45歲年輕人相關...

蔣萬安承諾社子島這件事…王世堅當場愣住 忙稱「來得及」

台北市長蔣萬安今天赴議會專案報告重要市政，民進黨大同士林立委參選人、議員王世堅質詢社子島開發，要求蔣萬安承諾社子島安置住...

蔣萬安直指悠遊卡興櫃6大缺失 藍綠齊轟前朝造假

台北市長蔣萬安今天赴議會報告悠遊卡興櫃案，指出誤導市府持股比例、疑規避監督等6大缺失，恐導致股價炒作、市府掌控力降低。藍...

大巨蛋應援台過窄 蔣萬安：已要求遠雄加強規劃

大巨蛋測試賽落幕，北市議員今天關切應援台設計過窄，及市民大道大塞車等議題。台北市長蔣萬安說，已要求遠雄加強規劃應援區，並...

新北耶誕市集連7周不斷電 12月1日主場開市推滿千送百

2023新北耶誕市集11月18日開張，連續7周在板橋府中重慶路行人徒步區推出假日耶誕市集，主場則將在12月1日到3日於板...

悠遊卡興櫃案6缺失未見懲處 北市政風處：非交易無違法行為

台北市長蔣萬安今天赴議會進行專案報告，針對前市長柯文哲卸任前倉促拍板悠遊卡興櫃案點出6大缺失，不過卻沒提出是否有懲處或介...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。