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新北耶誕市集連7周不斷電 12月1日主場開市推滿千送百
2023新北耶誕市集11月18日開張，連續7周在板橋府中重慶路行人徒步區推出假日耶誕市集，主場則將在12月1日到3日於板橋市民廣場開市，推出各式耶誕節限定商品，現場消費滿1000元，還可兌換100元現金抵用券，邀請民眾一起來「雪拼」。
經發局長何怡明表示，今年歡樂耶誕城擴大到板橋府中地區，耶誕市集也從11月18日起，連續7周在府中重慶路行人徒步區舉辦不同主題的假日市集，包含甜點派對、好禮派對、禮物派對、午茶派對、好市派對、好炫派對及農漁會產品為主的好青派對等7大主題。
此外，耶誕市集主場將在12月1日至3日，在板橋市民廣場盛大開市，逾90家業者以新北美食、文創商品、伴手禮及手作DIY4大主題，推出各式不同的耶誕節限定商品，現場累積消費滿1000元，還可兌換100元現金抵用券，數量有限換完為止。
經發局補充，今年還推出「最大交換禮物趴」，邀請100名小朋友互相交換禮物，禮物價值需在200至300元之間，建議送男女通用性禮物。明日中午12點開放線上報名。另外，新北行動支付加碼推出每日限量優惠，活動三日登入NewTaiPAY，完成線上問答即可獲得100點市集優惠券。
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