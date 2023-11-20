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黃瀞瑩批北市成立青年局報告是「泡沫」 蔣萬安：會提供完整資料

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
市長蔣萬安今天赴議會專案報告，針對青年局進度規畫，民眾黨議員痛批，內容空洞，應要提出更完整資料，不要淪為政治酬庸。記者林麗玉／攝影
市長蔣萬安今天赴議會專案報告，針對青年局進度規畫，民眾黨議員痛批，內容空洞，應要提出更完整資料，不要淪為政治酬庸。記者林麗玉／攝影

台北市長蔣萬安今天赴議會專案報告，內容包含悠遊卡興櫃案、青年局進度等，對青年局進度預計明年上半年可成立，民眾黨議員黃瀞瑩、陳宥丞認為，青年局報告看起來就像「作文」、「泡沫」，內容空洞，就要編列1.5億預算，要求錢要花在刀口上，報告應更完整，蔣承諾提供完整數據和資料給議會，絕不會「疊床架屋」。

黃瀞瑩表示，今天施政報告點出悠遊卡興櫃案6大缺失，不過相比下來青年局報告才是「空洞到失溫的作文」，她當然認同青年應留在台北市安居樂業，但1.5億應該花在刀口上，從專案報告內容來看，「哪一項是沒有青年局才能達成？」會不會以後局處推來推去。

陳宥丞說，青年朋友若要找社會住宅目前是都發局未來會轉到青年局，但基層卻完全不知道有要成立青年局，報告政策應該要更詳盡，比起作文比賽，這更像「歌手鄧紫棋的泡沫」，不要讓青年局淪為酬庸單位，其他局處都還有缺人，這樣倉促上路「絕對反對到底。」

黃瀞瑩說，報告中寫要借鏡首爾經驗，日前蔣萬安也去韓國首爾簽合作備忘錄，到底帶回來什麼，蔣回應，「他和首爾市長他們青年居住、創業、就業，特別是創業基地交換計畫」；黃問，青年局第一年要達到什麼工作目標。

蔣萬安說明，預算一定會花在刀口上，目前青年業務散落在各局處，希望能具體移轉到一個統一單位承辦，基層單位也會加強說明，提供完整數據和資料給議會，絕對不會「疊床架屋」。

黃瀞瑩 蔣萬安 青年

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