聽新聞
test
0:00 / 0:00
龍形市場啟用 八里民眾福音
新北八里過去因為當地狹長地形，不少龍形地區民眾生活採買都要到蘆洲、淡水竹圍，甚至是北投，相當不便，連孩童補習或自習也要到外地。在地全翰龍形市場昨啟用，新式建築除有傳統攤商，也有超市、圖書館、補教機構等，滿足孩童讀書及家庭採買需求，不必舟車勞頓。
新北副秘書長龔雅雯、全翰龍形廣場公司董事長韓保全及多位民代出席剪綵，建物融入觀音山、淡水河及台北港等在地元素。龔雅雯說，全翰龍形市場是以民間參與公共建設的新闢市場，4樓設置圖書閱覽室。
韓保全表示，市場內引進零售市場、寶雅及全聯等，提供生鮮、生活百貨及美食小吃等多樣化商品。
居民表示，過去要採買都要舟車勞頓到蘆洲、淡水竹圍，甚至是北投等地區，就連孩童補習或自習等都要到外地，相當不便。如今有超市及攤商，採買方便許多。
市議員鄭宇恩認為，雖然有搭配現代化商店，但傳統攤位僅規畫11攤，經濟效果還要再觀察。她也建議，圖書館空間小，建議做玩具主題圖書館，也能滿足附近新興人口的青年家庭需求。
市議員陳家琪則說，八里因為地形狹長，龍形地區民眾採買很不便，但該市場建設之前擱置許久，如今建設完成，民眾會方便許多，樓上可規畫更多里民空間。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言