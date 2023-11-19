龍形市場啟用 八里民眾福音

新北八里過去因為當地狹長地形，不少龍形地區民眾生活採買都要到蘆洲、淡水竹圍，甚至是北投，相當不便，連孩童補習或自習也要到外地。在地全翰龍形市場昨啟用，新式建築除有傳統攤商，也有超市、圖書館、補教機構等，滿足孩童讀書及家庭採買需求，不必舟車勞頓。

新北副秘書長龔雅雯、全翰龍形廣場公司董事長韓保全及多位民代出席剪綵，建物融入觀音山、淡水河及台北港等在地元素。龔雅雯說，全翰龍形市場是以民間參與公共建設的新闢市場，4樓設置圖書閱覽室。

韓保全表示，市場內引進零售市場、寶雅及全聯等，提供生鮮、生活百貨及美食小吃等多樣化商品。

居民表示，過去要採買都要舟車勞頓到蘆洲、淡水竹圍，甚至是北投等地區，就連孩童補習或自習等都要到外地，相當不便。如今有超市及攤商，採買方便許多。

市議員鄭宇恩認為，雖然有搭配現代化商店，但傳統攤位僅規畫11攤，經濟效果還要再觀察。她也建議，圖書館空間小，建議做玩具主題圖書館，也能滿足附近新興人口的青年家庭需求。

市議員陳家琪則說，八里因為地形狹長，龍形地區民眾採買很不便，但該市場建設之前擱置許久，如今建設完成，民眾會方便許多，樓上可規畫更多里民空間。