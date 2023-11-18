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獨／新北板橋等9區容積放寬審議通過 最快年底完成程序

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
新北市為推動板橋、三重、新莊、中永和等9處都更，先前啟動土管計畫變更，提高基準容積率，昨都委會審議通過，預計年底程序完成。記者張曼蘋／攝影
新北市為推動板橋、三重、新莊、中永和等9處都更，先前啟動土管計畫變更，提高基準容積率，昨都委會審議通過，預計年底程序完成。記者張曼蘋／攝影

新北市板橋、三重、新莊、中永和等9處因前台北縣府時期規定，未達8米道路住宅區容積率260%至300%，需折減為200%，讓都更推動受限。新北市府先前啟動土管計畫變更，推動提高基準容積率，昨天都市計畫委員會審議通過，城鄉局表示，預計今年年底前會完成程序，後續民眾可來申請。

該9處都計區土管計畫變更，經都委會報告討論後有條件修正，未來6到8米道路或現有巷道，且採都更開發住宅基地，基準容積率得從200%調高為240%，透過都市更新審議機制，整合基地周邊防救災、開放空間、人行系統留設等，營造友善步行空間。10月公開展覽30天，並分別於新北市政府、新莊、樹林、永和、中和、土城、汐止、淡水區公所及三重過圳活動中心辦13場公展。

該計畫變更昨在都市計畫委員會通過，城鄉局表示，「因為是細部計畫的土管變更，不需要再送到國土署審議，只要市都委會討論過了就過了」，目前就是等都委會的會議記錄做完，大約本月底完成，再依正式程序去發布實施，後續民眾就可以來申請，預計今年年底前會完成程序。

城鄉局表示，這次的通過，對於城市規畫是邁進一大步，畢竟舊市區人行道串連不易，這次的基準容積率從200%調高為240%，透過都市更新審議機制，把人行道退縮出來，未來建築物量體，需要的停車空間就可以內化，原則上停車就可以用平面停車，而現有的窄巷子就不會再兩側停滿車的情況，且調高容積率後，民眾會覺得提高誘因，大大加速都市更新。

新北市板橋、三重、新莊、中永和等9處因前台北縣府時期規定，未達8米道路住宅區容積率260%至300%，需折減為200%，讓都更推動受限。記者張曼蘋／攝影
新北市板橋、三重、新莊、中永和等9處因前台北縣府時期規定，未達8米道路住宅區容積率260%至300%，需折減為200%，讓都更推動受限。記者張曼蘋／攝影

人行道 都市更新 新北

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