獨／新北板橋等9區容積放寬審議通過 最快年底完成程序

新北市板橋、三重、新莊、中永和等9處因前台北縣府時期規定，未達8米道路住宅區容積率260%至300%，需折減為200%，讓都更推動受限。新北市府先前啟動土管計畫變更，推動提高基準容積率，昨天都市計畫委員會審議通過，城鄉局表示，預計今年年底前會完成程序，後續民眾可來申請。

該9處都計區土管計畫變更，經都委會報告討論後有條件修正，未來6到8米道路或現有巷道，且採都更開發住宅基地，基準容積率得從200%調高為240%，透過都市更新審議機制，整合基地周邊防救災、開放空間、人行系統留設等，營造友善步行空間。10月公開展覽30天，並分別於新北市政府、新莊、樹林、永和、中和、土城、汐止、淡水區公所及三重過圳活動中心辦13場公展。

該計畫變更昨在都市計畫委員會通過，城鄉局表示，「因為是細部計畫的土管變更，不需要再送到國土署審議，只要市都委會討論過了就過了」，目前就是等都委會的會議記錄做完，大約本月底完成，再依正式程序去發布實施，後續民眾就可以來申請，預計今年年底前會完成程序。