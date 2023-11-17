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新北歡樂耶誕城今晚開城 創新3D光雕展演首上映
「2023新北歡樂耶誕城」今年主題「耶誕開城秀-一起點亮甜蜜之城」於今晚開城，晚間6點點亮主題耶誕樹「甜點星」及周邊燈區裝飾，並揭曉今年創新裸視3D光雕投影展演秀內容，展開一連串耶誕城系列活動。
今年新北歡樂耶誕城將市民廣場、站前廣場、萬坪公園及府中廣場等燈區，布置成兼具甜蜜浪漫與歡樂童趣的氛圍，市民廣場也特別打造天幕式耶誕樹「甜點星」，主體以抹茶蛋糕形式發想設計，燈飾設計則以充滿光影美感的雙層薄紗天幕呈現，從樹頂向外延伸，燦爛奪目的光點閃耀整個新北市夜空，也讓造訪的民眾沉浸在城市光影中，感受不同以往的耶誕氛圍。
耶誕光雕投影展演秀今年突破限制將光雕投影範圍延伸至大樓上方，首支光雕投影秀「再度閃耀篇」，由桑塔熊擔任主角與薑餅人躍上市府大樓，開場聚焦在靜止的桑塔熊大樓貼膜上，雷射光線掃描後驅使桑塔熊跳耀現身，以各種逗趣表情與觀眾打招呼，並和薑餅人帶來一連串故事，讓整座大樓瞬間彷彿有生命般動起來。
自開城起主燈秀時間為每日17時30分至24時，每半點、整點一次，22時30分後場次為無聲版，提供一場高規格的沉浸式體驗。
新北市政府觀光旅遊局今年也量身打造2023新北歡樂耶誕城主題Gif貼圖，讓大家打卡時還能搭配方頭熊家族與桑塔熊以及多位好友們，只要在IG或FB限時動態貼圖區搜尋「新北歡樂耶誕城」即可免費使用。
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