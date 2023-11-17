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2025年初開工！安坑輕軌K8站區段徵收 查估45間建物中

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
安坑輕軌K8新和國小站周邊J單元區段徵收案，未來將規畫住宅區、公園及停車場等，預計明年底公告區段徵收，2025年初開工。圖／新北地政局提供
安坑輕軌K8新和國小站周邊J單元區段徵收案，未來將規畫住宅區、公園及停車場等，預計明年底公告區段徵收，2025年初開工。圖／新北地政局提供

捷運安坑輕軌今年2月通車，沿線均有土地規畫，其中K8新和國小站日前在東側及南側新闢2條都市計畫道路，可更快通往北市，此外周邊還有J單元區段徵收案，未來將規畫住宅區、公園及停車場等，本月初進場查估地上物，建物約45間，現況使用多為停車場及小型鐵皮工廠，預計明年底公告區段徵收，2025年初開工。

該徵收案範圍東至新北環河快速道路，西至安和路三段，南至安和路9巷附近，北臨新和街32巷底，開發面積約1.4974公頃，區內畫設0.7702公頃住宅區，以及公園、停車場用地、道路等公共設施用地0.7272公頃。

J單元細部計畫在今年7月21日市大會通過，接續辦理區段徵收作業，新北市府原訂今年公告徵收後開工，並於2025年完工，可取得公共設施用地約0.73公頃，配合安坑輕軌建設開發，建構大眾運輸導向的水岸新生活。

地政局表示，新店J單元已在10月中旬先行召開查估前說明會，本月初進場查估，區內所有權人56名，建物約45間，現況使用多為停車場及小型鐵皮工廠，查估工作將持續到12月。

地政局表示，接下來會提報內政部核定區段徵收範圍，同時進行地價評定、徵收計畫書報核等前置作業作業，目前預計明年第2季協議價購，第3季公告區段徵收，於2025年初開工。

安坑輕軌K8新和國小站周邊J單元區段徵收案，J單元細部計畫在今年7月21日市大會通過。圖／新北城鄉局提供
安坑輕軌K8新和國小站周邊J單元區段徵收案，J單元細部計畫在今年7月21日市大會通過。圖／新北城鄉局提供

區段徵收 安坑輕軌 大眾運輸 都市計畫

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