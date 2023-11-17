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東環段擬封1車道 內湖憂交通死亡

聯合報／ 記者鍾維軒／台北報導

中央已核定捷運環狀線東環段路線，其中Y31到Y35站會經過台北市內湖區交通最壅塞的瑞光路、舊宗路與行善路，且評估瑞光路要做連續壁必須封閉1車道2年，多名議員憂心，應想辦法縮短或切割工期，否則內湖交通會血栓、中風，直接死亡。交通局指出，目前交通維持計畫還沒定論，因施工前，要先把要封閉的車道數列出，再討論如何管制。

捷運局長鄭德發提出東環段在內湖的交維計畫，除了Y31、Y32與Y35施做連續壁需縮減1車道外，皆可維持原有車道數，配合架設施工圍籬，將縮減人行道寬度移作車道使用，配合義交協勤，同時規畫區域改道動線，避開瑞光路施工路段。

議員陳宥丞表示，東環段行經瑞光路、舊宗路與行善路，交通服務水準現況就是E級，1個車道封2年要如何因應？依捷運局目前提出的交維計畫，還是會讓內湖交通血栓、中風，直接死亡，因上班族不會因為捷運施工就不來上班，更不會像三級警戒時遠距工作。

議員李明賢說，在內科上班的民眾每天都會行駛瑞光路，若要封車道就必須重新做交維計畫，並進行起迄旅次矩陣分析（Origin-Destination matrices），像是從州子街進入瑞光路、513巷、478巷，再進入堤頂交流道的有多少車輛？從瑞光路進民權東路到台北市區又有多少人？若不作OD分析要如何計算替代道路？

李明賢提到，縮減車道後人行道也要留下，而瑞光路公車多，班次、站位是否要調整？加上很多停車場都在地下室，道路塞車停車場出入也會卡住，「心血管阻塞是一定的，以後去瑞光路乾脆騎腳踏車，完全無法開車」，要求交通局、捷運局要規畫配套措施，想辦法縮短或切割工期。

交通局長謝銘鴻回應，除車道縮減、寬度調整外，還會有其他管制手段，像是開闢接駁公車、鼓勵WFH的可行性，否則在車道數減少的狀況下，持續開車進內湖一定會衝擊交通衝擊，捷運局已委託顧問公司研究中。

人行道、公車部分，謝銘鴻說，一定會維持人行道基本寬度，不能讓行人沒地方走；施工一定會遇到公車站牌遷移，會思考公車班次是否可能增加，盡量以大眾運輸進入內科，加上捷運接駁車，應能減少車輛。

車道 捷運環狀線 人行道

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