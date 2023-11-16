英文開箱古蹟 淡古博物館12月試辦3場英語戶外教學

新北市淡水古蹟博物館12月預計試辦3場英語路線的校外教學，並擴大開放全國各級學校免費申請。

淡水古蹟博物館推出國中小的校外教學輔助服務後，逾2200名學童受惠，日前與台師大合作，邀請來自日本、西班牙、法國、德國、波蘭、烏克蘭、義大利、羅馬尼亞、德國、芬蘭、斯洛伐克及捷克等非英語系的國際交換生體驗，他們對淡水紅毛城的9面旗幟印象深刻。另外，淡水國中、淡水國小也安排學生參訪，學生不約而同地認為，平常老師有教淡水的歷史，這次用英語逛古蹟很特別，邊玩邊學很開心。

因此淡古特別推出「走出校園—古蹟英語教室」校外教學英語路線，預計試辦場次為12月10日、12月30日、12月31日三場次，主題以淡水貿易為主，行經得忌利士洋行、淡水街長多田榮吉故居、前清淡水關稅務司官邸（小白宮）、淡水紅毛城及淡水海關碼頭，其中12月30日、12月31日場次還能參與年度品牌活動「光映淡水」系列活動。

淡水古蹟博物館指出，即日起至11月29日前開放全國各級學校免費申請試辦場，滿20人成團。館長黃麗鈴表示，淡水古蹟博物館近年館校合作密切，例如與「身聲劇場」攜手把「表演藝術」導入校園，讓學子透過樂器體驗認識古蹟，藉由音樂及視覺等多元豐富的形式，強化對表演藝術的鑑賞力。