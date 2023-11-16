英文開箱古蹟 淡古博物館12月試辦3場英語戶外教學
新北市淡水古蹟博物館12月預計試辦3場英語路線的校外教學，並擴大開放全國各級學校免費申請。
淡水古蹟博物館推出國中小的校外教學輔助服務後，逾2200名學童受惠，日前與台師大合作，邀請來自日本、西班牙、法國、德國、波蘭、烏克蘭、義大利、羅馬尼亞、德國、芬蘭、斯洛伐克及捷克等非英語系的國際交換生體驗，他們對淡水紅毛城的9面旗幟印象深刻。另外，淡水國中、淡水國小也安排學生參訪，學生不約而同地認為，平常老師有教淡水的歷史，這次用英語逛古蹟很特別，邊玩邊學很開心。
因此淡古特別推出「走出校園—古蹟英語教室」校外教學英語路線，預計試辦場次為12月10日、12月30日、12月31日三場次，主題以淡水貿易為主，行經得忌利士洋行、淡水街長多田榮吉故居、前清淡水關稅務司官邸（小白宮）、淡水紅毛城及淡水海關碼頭，其中12月30日、12月31日場次還能參與年度品牌活動「光映淡水」系列活動。
淡水古蹟博物館指出，即日起至11月29日前開放全國各級學校免費申請試辦場，滿20人成團。館長黃麗鈴表示，淡水古蹟博物館近年館校合作密切，例如與「身聲劇場」攜手把「表演藝術」導入校園，讓學子透過樂器體驗認識古蹟，藉由音樂及視覺等多元豐富的形式，強化對表演藝術的鑑賞力。
另外，協助安排新北市國際藝術村的藝術家以講座和參訪工作室與學生交流，提供多元職業試探的機會，同時規畫4條國中小學生校外教學路線，特別搭配7種結合歷史、藝術、幾何、語文、策展面向的學習單及趣玩護照，提高學習的趣味性與豐富性。近期再擴大開放英語版的校外教學，提供對外語有興趣的學生多元選擇，更歡迎國際交換生多多利用，認識古蹟文化之美。
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