北投影視音三度流標 北市文化局：將先行ROT招商

台北市議員陳重文、李建昌、陳賢蔚、鍾佩玲、林延鳳、簡舒培等人今天到北投影視音園區視察。歷經台北市府三朝規劃的北投影視音園區，近期再度招標失利、第三度流標。北投影視音園區是2014年台北市前市長郝龍斌規劃向國防部購置舊北投製片廠土地，前後花費18億元，然而，柯文哲市府時遲未進展，BOT歷經一次流標、一次決標但未簽約；接續的蔣萬安市府則是再度招標，不料今年又再次流標。

出席的北市議員呼籲，如果蔣萬安市府認為柯市府這項規劃是「死棋」，趕緊變更都市計畫，不要再「柯規蔣隨」。台北市文化局長蔡詩萍說，園區內兩棟歷史建築年底能修復好，會先行ROT招商作業，整體園區則是拉到市府層級商討都市計畫變更。 台北市議員和文化局長今天到北投影視音園區視察，圖為錄音室內部。記者邱德祥／攝影 台北市議員和文化局長今天到北投影視音園區視察，圖為攝影棚外觀。記者邱德祥／攝影 台北市議員鍾佩玲（右起）、林延鳳、陳重文、李建昌等人和文化局長今天到北投影視音園區視察，圖為攝影棚內部。記者邱德祥／攝影