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土城司法園區闢森林親子特色公園 復育台北樹蛙

中央社／ 新北16日電

內政部今天表示，土城司法園區重劃工程已發包，預計明年分配土地。園區除院檢與看守所，還規劃森林親子特色公園，包括全齡共融遊具、探險遊樂園、林間棧道、台北樹蛙復育區。

立法院司法及法制委員會召委民進黨立委湯蕙禎、民進黨立委吳琪銘，今天考察新北市土城司法園區規劃，並舉行座談會。

司法院秘書長吳三龍表示，新北地院隨訴訟案增加，有必要遷建。感謝內政部協助取得用地，未來交通與停車便利，空間明亮有障礙設施，盼司法園區如期如質完成。

法務部表示，將善用山坡地自然景觀，建置現代化、科技化監所，避免高牆及鐵窗的視覺衝擊，也將紓解收容擁擠現象，預計民國115年取得機關用地。

內政部土地工程重劃處表示，區段徵收的公共工程範圍面積有59.7公頃，包括2處公園，一處兼具污水處理場的公園，及13座滯洪池，利用公館溝與大安圳支線排水。遷移園區內3座高壓鐵塔後，全區輸電電纜將地下化。

其中，位於園區新北地檢署、新北地方法院大門右前方、台北看守所左側的「森林親子特色公園」，細部設計將納入倡議團體、樹木保護人士、公民參與，以符合一般兒童、特殊兒童與周邊學校需求。整體規劃與開闢需3年。

內政部說，初步構想的公園包括陽光草坪、移植樹木，森林親子特色公園順著地形闢建碉堡解說廣場、森林探索樂園、林間棧道等。當地原為台北樹蛙的棲地，將來也規劃台北樹蛙復育區與解說棧道。

吳琪銘說，初步概念的森林親子特色公園，及多功能的山腳動感公園，將媲美台北市大安森林公園。至於看守所原址，也盼望變更為公園綠地使用。

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