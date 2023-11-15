省水節電做環保 汐止江北里垃圾袋全里大方送

環保意識抬頭，汐止區江北里除了成立黃金資收站，今(15)日舉辦省水節電宣導活動，加強推廣環保概念，現場並且發送給全里每一戶都有一袋五公升的專用垃圾袋，里辦公處準備了2800份，分為兩天發放，一大早就好多里民排隊領取。

今天上午的江北市民活動中心好熱鬧，擠滿了要來領取專用垃圾袋的里民，江北里舉辦環保宣導，並且送里內每一戶都有一包專用垃圾袋，事前先發送通知單，全里分為兩天領取，一大早就好多民眾到活動中心排隊領取，當天汐止區長林慶豐也到場關心，肯定江北里對環保的用心合。

汐止區長林慶豐表示，今天很高興來到江北市民活動中心參加節水節電的宣導，也要呼籲大家平時就要做好相關的節約能源動作，讓環境能夠永續，也很謝謝現場的志義工伙伴的幫忙和協助發放垃圾袋，大家也都井然有序的排隊領取垃圾袋，也感謝里內志工對里內環境的維護。

江北里長謝祚敏指出，辦理省水節電宣導活動，很感謝大家的幫忙，爭取了垃圾袋，讓里內每一戶都發放一包垃圾袋，民眾真的很踴躍，一大早活動中心就爆滿了，椅子都擺的滿滿的，坐無虛席，這次有分兩梯次，分別是星期三及星期五，又以鄰做分組，共分為四組，讓領取過程加快。