蔣萬安「都更5箭」射出！ 北市山限區都更修法初審通過

台北市修正台北市都市更新自治條例，實現台北市長蔣萬安「都更5箭」政策，市議會法規會今年6月審議時，都發局認為山限區不宜過度開發，但議員認為應進一步解除限制，府會意見不同因而卡關，今天再審達成共識，針對山限區都更提供更多誘因，高度放寬為30公尺，大約9樓高，全案修正通過，最快下周送大會二、三讀，蔣萬安都更5箭將可射出。

蔣萬安推動降門檻、法放寬、速通關、排障礙、加碼辦都更5箭政策，除了放寬限制，山坡地危險建物可更新的法令也鬆綁，修訂條文座落地質敏感區，經迅行劃定更新地區，建物高度循都市計畫程序辦理，不受北市土地分區限制。

其中，市府提出修正案，對高度的限制，議會法規會認為無法顧及大多數山坡地危險住宅的民眾，要求放寬，修法卡關。

議會法規會上午續審草案時，都更處長陳建華指出，上次審查卡關後，經邀請建築、土保和學界座談，針對山坡地開發討論達成共識，原則上以保育為主，但考慮早期興建住戶權益，可適度開放。從原有的樓高17.5公尺放寬到21公尺

，若未滿足容積獎勵，授權都審可以放寬，放寬原則是21公尺再加兩層樓，一樓高度4.2公尺，二樓以上是3.3公尺，將容積用完。

不過，議員王欣儀認為，草案中出現「放寬兩層樓」有點奇怪，且「援權都審」可以放寬，審議原則為何？她建議再放寬，直接以30公尺做為「天花板」，遇特殊個案另保留彈性空間，讓法定給的容積獎勵至少可以用完，才有改建的誘因。

議員洪健益也認為30公尺可以接受，但若容積仍用不完怎麼辦？議員陳宥丞則建議，若建物已達30公尺，但容積獎勵仍用不完，應該要有補償機制，可考量「容積轉移」的可能性。

都發局長王玉芬說，現行的機制，容獎應可用完，若發生容積獎勵用不完的情況下，都會經過都市設計審議委員會討論，原則上會給最高到30公尺，還不夠就再檢討。經過討論後，議員決議通過30公尺版本，將送大會二、三讀。