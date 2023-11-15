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新北三重同安街 簡易都更案接力重建

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
圖片紅框範圍為三重近日擴大範圍核定案，箭頭處為完工之簡易都更案。圖／新北市城鄉局提供
圖片紅框範圍為三重近日擴大範圍核定案，箭頭處為完工之簡易都更案。圖／新北市城鄉局提供

新北市三重區同安街相鄰兩街廓內即有3案簡易都更，1案完工、1案施工中、1案核准，接力在同安街上重建。不僅如此，該區周邊500公尺範圍因鄰近菜寮捷運站、忠孝橋及2所小學、1所高中、2處市場、1處公園等生活機能良好，內已排有19件多元都市更新案，為附近建立都更重建示範。

三重區同安街上近日完工的簡易都更，基地面積約3,296平方公尺，原為11戶的3至4層老舊建物，重建後為334戶的15層全新大樓；另2案為正在施工中及近日取得適用認定的簡易都更，基地面積分別為2,226平方公尺及522平方公尺，預計更新後將重建為89戶22層樓及54戶14層樓的全新大樓。

3處基地分別取得簡易都更15%、20%及30%的容積獎勵，透過申請簡易都更容積獎勵除了讓老舊建物搖身一變為全新大樓外，均依規定留設4公尺的淨空空間，包含2.5公尺無障礙人行通道、1.5公尺喬灌木覆層植栽槽，且與鄰房間距達2-3公尺，提升居住品質，同時改善都市防災機能。完工案的住戶們預計能夠趕在過年前重返家園，且因周邊緊鄰學校，學生也因此擁有更安全、舒適的行走空間。

新北市「簡易都更」無論是否為合法建築物，只要30年以上老舊建物面積達基地面積一半以上即可提出申請，透過建築配置、規模及時程等多樣化的容積獎勵項目堆疊後，獎勵上限可達到30%！民眾能有更多元、更簡易的選擇，改善鄰里小巷弄環境，提供誘因同時兼顧都市防災。

新北市都市更新處長林炳勲表示，市府為協助危險建物重建，提出多元都更方案，截至今年11月初已核准約894案。本次完工案鄰近菜寮捷運站、忠孝橋及三光國小、光興國小、三重高中、菜寮公園、大同市場、光明公有市場等，且鄰近河畔，生活機能完善且交通便利，500公尺範圍內已有19件多元都市更新案，面積約為3.2公頃，且三重區截至今年11月初已超過百案多元都更案件核准，為新北市都更熱區之一。

三重同安街上的簡易都更完工案。圖／新北市城鄉局提供
三重同安街上的簡易都更完工案。圖／新北市城鄉局提供

都更 都市更新 建築 新北

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