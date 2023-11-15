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等了20年！捷運汐東線要徑工程終於決標 今年底開工
捷運汐止東湖線要徑工程今天決標，由稻田營造有限公司得標，預計年底開工。新北捷運局表示，內容包括吉林街與福德三路道路拓寬等，象徵汐東線向前邁進一大步，汐止人期待20年的汐東捷運正實現，朝2032年完工目標努力，不僅解決汐止長年的交通問題，未來再串聯基隆捷運及民汐線，將打造北北基捷運共同生活圈。
新北捷運局說明，本次決標的汐止東湖線要徑工程，內容包括吉林街與福德三路道路拓寬，將捷運汐東線行經原6至8米寬的吉林街與福德三路拓寬至16米，讓未來捷運主體工程進場架設圍籬時，仍可維持原有雙向車道的交通運輸功能，減少交通衝擊。
新北捷運局表示，另同步將大同路下方600mm自來水管進行遷移工作，以解決後續捷運基礎施作位置與自來水管相衝突問題，有效縮短捷運主體施工所需的時間。
捷運局指出，汐東線主體工程採機電與土建工程合併、設計加施工統包模式辦理，目前主體工程已在10月23日公告招標，預計明年2月20日開標，接續要徑工程排除施工障礙後，進行地下基礎結構及墩柱施工作業，朝向2032年完工目標努力。
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