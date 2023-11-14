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北市二殯將落成啟用 徵新名現「天堂中繼站」、「殯至如歸」

中央社／ 台北14日電
北市殯葬處第二殯儀館。聯合報系資料照片／記者楊正海攝影
北市殯葬處第二殯儀館。聯合報系資料照片／記者楊正海攝影

台北市殯葬處今天表示，第二殯儀館景行樓即將落成啟用，日後二殯將成為北市唯一一座殯儀館，正對外徵選新名，評選前10名將作為更名參考名稱，優選更可獲得5500元超商禮券

北市殯葬處表示，二殯二期工程景行樓即將落成啟用，以現代化建築及公園化設計提供高品質治喪環境，日後二殯將成為北市唯一一座殯儀館，為促進市民對新建殯葬設施的認同感，鼓勵民眾提供二殯新名字的創意。

殯葬處表示，命名作品以繁體中文命名，不得使用違反善良風俗及不雅文字，方便發音，易記並給人深刻印象；投稿須說明命名的意涵，民眾可在臉書粉專「環保葬—回歸自然．大地永續」貼文底下留言投稿。

不少網友提出文雅的命名如「翠城靈安」、「冉昕」、「悠景」，也有創意命名如「天堂中繼站」、「殯至如歸」，還有人寫「台北賓館」，搞笑稱要讓幽靈有賓至如歸的感覺，一路好走。

殯葬處說，將評選取前10名，序位第1者獲優選獎超商禮券5500元；其餘9名獲入圍獎超商禮券2000元；成功投稿且符合活動辦法規定者，以電腦隨機抽選10名獲幸運獎超商禮券500元。

殯葬處表示，投稿時間至24日，評選前10名的命名將作為第二殯儀館更名參考名稱。

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