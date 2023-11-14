汐止禮門溪漫流引入魚群 水返腳公園生態池成賞魚景點

汐止區大型的特色公園「水返腳公園」，幅地廣大，有溜滑梯、沙坑、噴水廣場，還有一處生態池，因為，一開始是做為蓄洪池，裡面沒什麼魚，不過，前陣子因為緊鄰的禮門溪，下大雨溪水暴漲，水都漫過了生態池，連魚都游了過去，水退了，魚還在，現在池子裡魚群變好多，成賞魚景點。

禮門里長李朝發表示，水返腳公園裡的池子，本來是蓄洪池後來做為生態池，本來沒什麼魚，後來有一次下大雨，禮門溪水暴漲，超過陸地，結果魚就游進了生態池，水退了，魚也游不回去，就留在生態池生長，現在都很大尾，大約都有一、二斤重。

水退了，但是魚留在了生態池，魚群越來越多，體積也不小，里長擔心魚沒東西吃，也經常會把手邊有的麵包屑帶來餵，久而久之，生態池也成了新景點，就連一旁的禮門溪也經常有從基隆河逆流而來的大批吳郭魚，成了賞魚景點。

李朝發說，禮門溪只要下雨，水位漲起來，基隆河的魚就會游進來，但這裡是禁止釣魚，而且也危險，落差很大，呼籲大家不要來抓魚，因為也怕魚有重金屬，吃了對身體不好，所以，大家來賞魚，不要抓魚，維護這裡的生態。