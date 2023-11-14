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三芝有機農場咖啡渣有妙用 改良土壤增有機質

觀天下／ 記者廖品涵／三芝報導
三芝的有機農場近來與北台灣的超商合作，將咖啡渣應用在土壤改良上，讓本來要被當廢棄物丟棄的咖啡渣，有了活化再生的新使命。 圖／紅樹林有線電視提供
三芝的有機農場近來與北台灣的超商合作，將咖啡渣應用在土壤改良上，讓本來要被當廢棄物丟棄的咖啡渣，有了活化再生的新使命。 圖／紅樹林有線電視提供

很多人習慣每天都來一杯香醇咖啡，不過研磨沖泡過後的咖啡渣，如果不是直接當垃圾丟棄又該如何有效再應用？在三芝的有機農場近來與北台灣的超商合作，協助超商消化咖啡渣，將咖啡渣應用在土壤改良上，讓本來要被當廢棄物丟棄的咖啡渣，有了活化再生的新使命。

三芝有機農場馬文權說，與超商合作活化應用咖啡渣，載運來的咖啡渣量體相當多，一週就有差不多12噸，而咖啡渣的應用也不是直接當土壤就可以使用，還需要與農場中的土壤混合後才能種植，在應用上可以改良土壤，還可以減少病蟲害。

光是一個三芝有機農場裡的溫室進行土壤改良就會消化四噸的咖啡渣，翻土拌勻就花上一個人力一天的時間，不過辛苦終究有回報，透過咖啡渣與既有土壤的混合產生溫度，可以讓土壤裡的害蟲與蟲卵無法生存，更助於往後作物的種植與生長。

三芝有機農場馬文權也提及，在溫室種植的過程當中，需要不斷的去補充有機質，而透過協助超商去消化咖啡渣，一來改良土壤，二來也是為土地補充有機質，此外，也是這也是ESG理念的一個實踐，期待咖啡渣的有效活化應用，可以減少廢棄物的產生，讓環境更有益也更永續。

咖啡 廢棄物

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