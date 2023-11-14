魚市擴編景觀魚區挨轟四不像 北漁：顧本業也創觀光效益

台北市萬大第一果菜魚類批發市場目前改建進度29.03%，台北漁產公司編列29億元，爭取擴建六至八樓規畫文創、生態教室、伴手禮、觀賞魚區、還有特色餐廳等，不過議員質疑，目前漁產公司規畫定位不清，恐變四不像，議員秦慧珠還質疑，若以目前北漁估算未來六至八樓年營收2千萬，等同145年才能回本？北漁董事長鄭世維表示，目前估算一年營收約近5千萬，若以土建保用60年算將回收30億元租金，會有回收效益。

鄭世維也表示，目前北漁處於一級與二級市場兩萬公噸的保衛戰，尤其海洋漁產枯竭下，北漁要以批發零售、共同運銷為主，北漁本業不會放，但要創造觀光的附加產業及業外收入，尤其未來萬大線2027年將通車，新建的六至八樓將是北漁的機會，也能讓北漁永續經營下去，不僅鞏固本業，也創造萬大線通車後的觀光效益。

台北市產發局、北農、北漁今天赴議會財建委員會專案報告，受到缺工缺料影響，北市第一果菜及漁類批發市場原本規畫工程總經費從140億元將增至189.93億元，其中有29億元是用於擴增六至八樓的相關規畫，預計2029年2月竣工。

目前台北漁產公司規畫六樓做文創商圈，生態教室等，提供海洋文創設計的販售；七樓規畫精緻漁業、觀賞魚區；八樓作為特色餐廳，潛在品牌包括三井、響賓集團、漢來、金色三麥等。

不過議員汪志冰質疑，規畫觀賞魚展售是北漁新的嘗試創意，值得鼓勵，但要思考清楚，不要最後變成「理想很豐厚，實現起來很骨感」，若未來無法運營會很糟糕。顏若芳也問，觀賞魚區是要現撈？還是觀賞？還是販售的魚？水族館或魚類教學？不知道定位為何。會不會未來變成蚊子館？

北漁表示，台北漁產公司在2019年已跟漁業署及業者代表開過說明會，也委拖海洋大學評估，上月也有參加觀賞魚博覽會。林亮君也質疑，漁產公司的本業是在批發本業，健全運銷制度，不過六到八樓規畫特色餐廳、觀賞魚區等，關聯性比較低，恐會有疑慮，尤其北漁要推廣食魚文化，也要設觀賞魚區，恐會有一些矛盾。

議員秦慧珠也質疑，三個樓層一年賺兩千萬元，但六樓到八樓興建要29億元，是否要145年才能回收？尤其很多漁港都說要轉型觀光漁港，但最後招不到商，變成蚊子館，導致最後變成賣很Low的伴手禮，淪為攤販集中市場？財建委員會召集人郭昭巖要求北漁，若要做觀光市場，也應該與觀傳局跨局處討論，並在提出報告。

鄭世維表示，會再與議員說明報告，北漁本業絕對不會放，但也要創造觀光的附加產業及業外收入。