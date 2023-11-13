台北大巨蛋預備賽「1999」維護中 研考會：還是能打

台北大巨蛋將於18日舉辦棒球賽，會有1萬3000人入場，但議員林延鳳發現，當天1999正好在維護，將暫停服務，市民將無法表達意見，被質疑是「技術性蓋牌」。北市研考會回應，不會影響服務量能，1999還是能用，不會打不通，也有其他多元管道可以反映市政。

林延鳳發現，壓力測試當天1999進行「系統維護及測試」，並稱「維護期間台北通網路電話暫停服務，若使用傳統電話及手機撥打，可能有短暫電話線路較不穩定之情形」，這是巧合，還是故意？有蔣市府自己心知肚明。

林延鳳說，屆時周邊民眾若要對當地交通、環境或大巨蛋場域暨賽事本身等議題表示意見之時，可能會因爲1999線路不穩定，或網路電話暫停服務，而有無以正常且暢通地透過1999表達意見之疑慮，最後將難以具體呈現民怨，批評是「技術性蓋牌」，要求研考會提前或延後維護。

研考會主委俞振華回應，當天是異地備援測試，每一年都是安排在11月中左右，異地備援測試不會影響任何服務量能，市民還是能夠撥打1999熱線，不會打不進來。

俞振華說，事實上在每個重大活動前都會有準備工作，除了1999外，也有其他多元管道可以反映市政，專案期間還會特別記錄相關反映，例如颱風天前有颱風天專案來收集相關內容，球賽前後若有任何陳情、抱怨，也會記錄起來。