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增進友善稻作面積 金山彩田邀專家講習種植技術

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
彩田友善農作邀請桃園農改場的專家來進行種植技術講習，透過帶來新的稻米品種介紹，希望能夠在北部友善農地落地生根，並且穩定的收成。 圖／紅樹林有線電視提供
彩田友善農作邀請桃園農改場的專家來進行種植技術講習，透過帶來新的稻米品種介紹，希望能夠在北部友善農地落地生根，並且穩定的收成。 圖／紅樹林有線電視提供

金山萬里地區在彩田友善農作的契作下，不只是採用友善的種植方式，更加也擴大了土地種植的面積，近年來已經有超過30公頃的稻田、地瓜田響應成為友善農地，為了要讓北部的農作物產量穩定，彩田友善農作近來邀請桃園農改場的專家來進行種植技術講習，透過帶來新的稻米品種介紹，希望能夠在北部友善農地落地生根，並且穩定的收成。

彩田友善農作執行長楊儒門指出，過去一直都在追尋友善種植的面積，近來開始希望能夠從種植的品質著手，讓更多企業喜愛彩田友善的農作物，進而支持購買，透過品質的提升、銷路的增加進而讓種植的面積再擴大。而北部的稻作容易受罹患稻熱病，這次很開心可以邀請到桃園改良場帶來介紹新的稻米品種桃園7號，讓農友克服稻熱病，所種出的稻米質量都再提升。

北部稻作生產容易受到極端氣候影響造成降雨分配不均，導致整地期間缺水、稻作期又正值梅雨季的高溫多濕，稻作容易罹患稻熱病影響到產量與產值。而這場講習中，桃園改良場所介紹的水稻新品種桃園7號，對稻熱病坑性佳、產量穩定還有淡淡的芋頭香氣，在北部稻作區種植有望產量穩定還可以減少稻熱病防治費用支出。

六三社區發展協會總幹事鐘鼎平說，很開心這場增進種植技術的講習，能六三社區發展協會舉辦，以彩田友善農友以及金山在地農友為對象，社區也期待在彩田友善農作以及桃園農改場的專家傳授新的種植知識下，能夠讓金山區有更多的土地活化種植，並且有更多的土地一起走向友善農法，守護環境也守護生態。

桃園 稻熱病 金山

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