大巨蛋測試票秒殺議員轟沒黃牛防範 蔣萬安：研議實名制

大巨蛋11月18日舉辦測試賽，不過上周搶票秒殺，甚至網路也出現黃牛票，台北市長蔣萬安今天上午赴議會專案報告，對於黃牛票議題，蔣萬安說，北市府已經抓到五起黃牛，北市議員陳宥丞質疑，昨天味全龍奪冠，蔣萬安非常開心，不過球迷很不開心，因為許多人大巨蛋測試搶不到票，質疑北市府沒有事前做好黃牛防範因應。

蔣萬安回應，這部分（18日測試賽)是遠雄主辦...，但北市府有督導責任。體育局長王泓翔說，市府有先召開黃牛票的因應會議，是依照社會秩序維護法辦理。

體育局的回答讓議員也相當不滿，質疑事前因應只是了解用什麼法規？那還需要事前討論？代表事前根本沒因應，批北市府「笑死人，欺騙全台灣的球迷，不要以為遠雄付錢，北市府就不用負責？」蔣萬安表示，北市府有督導的責任。

陳宥丞也質疑，網友說蔣萬安震怒，但現在只抓五件黃牛，但網路黃牛還有上百件繼續賣，批蔣顢頇。蔣萬安回應，北市府透過這次的票務系統，發現有黃牛票猖獗的問題，議員質疑，接下來有黃牛就會有詐欺的問題，要求北市府接下來要用實名制，應該要用台北通。蔣萬安回應，包括實名制等建議，北市府會來研究。

議員洪婉臻也質疑，這個周末大家最關心的幾乎都是1.3萬的大巨蛋測試賽門票秒殺，蔣萬安坦言，周邊有很多朋友關心，有的朋友有搶到票，少部分有搶到，比較多的是很難搶得到票。

洪說，現在網路到今天還是有很多留言，不到一分鐘上萬門票就秒殺，到今天還有網友透過二手票交流平台問票，網路更出現大量黃牛票，蔣萬安說，當天發現有黃牛票，就已經請警察局調查，當天已經抓到五起，要求北市府接下來亞錦賽應該要有防範黃牛機制，否則仍是一堆亂象，蔣回應，會來研擬，透過這次的測試作為未來取票的規畫，會有思考方向。