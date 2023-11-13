待遇3萬多…新北招考地政測量助理 要能搬30公斤重物爬山

新北幅員遼闊，近期境內土地也持續整理資料及開發，為補實測量助理缺額，新北地政局及所屬各地政事務所招考測量助理，除要筆試及術科外，體能也要評測，是全國地政機關中特別的招考方式，有興趣民眾可注意時間應試。

地政局說明，這次測量助理甄試訂於2024年1月28日，假新北市立海山高級中學（國中部）舉行，報名時間為今年11月27日至12月29日，有意參加甄試的民眾，請於報名期間內（依郵戳為憑），以掛號郵寄報名資料至新北市政府地政局地籍測量科（22001新北市板橋區中山路一段161號23樓）；另外，即日起可至新北市地政局及所屬各地政事務所網站下載簡章及歷屆考古題。

地政局指出，新北多年來採公開甄試方式招考測量助理，為全國首創之舉，這次秉持公平、公正及公開原則徵才，甄試項目包含筆試、術科（限時架設全測站經緯儀）及體能（限時負重跑走），相關考試內容可參考甄試簡章。

地政局表示，工作內容主要為協助辦理測量相關內、外業工作，待遇約為月薪3萬多元；這次預計錄取正取16名、備取20名，備取人員候用期間自榜示之日起至2025年12月31日，有意投入地政機關測量工作者可把握機會踴躍報名應試。