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環狀線提速縮班距 因噪音卡關

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
景安站是中和新蘆線轉乘站，有乘客批評列車太難等，班距過長。本報資料照片
景安站是中和新蘆線轉乘站，有乘客批評列車太難等，班距過長。本報資料照片

新北捷運環狀線2020年通車，今年7月通勤月票上路助攻後，環狀線平均日運量相較去年成長4成。通勤民眾也發現，環狀線班距較一般捷運長，候車時間久，盼能縮短班距。新北捷運公司近期試辦提速後，附近居民抗議噪音加劇，環狀線縮短班距陷兩難。

環狀線2020年初通車年運量達1424萬人次，受疫情影響2021年減少155萬人次，去年疫後運量回升達1491萬人次，今年有1200北北基桃通勤月票助攻，現平均日運量逾6萬人次，較去年日運量4萬人次成長逾40%以上，其中板橋站每日進出逾1萬人次居冠。

據新北市研考會調查，環狀線整體滿意度中有2成乘客不滿，最大理由是抱怨班距過長。陳姓乘客說，環狀線「超級慢又要等超久」，寧願轉其他線或搭其他交通工具。新北捷運公司指出，環狀線尖峰時刻班距4至7分鐘、離峰班距為10至15分鐘，考量運量提升，近期開始試辦提速，盼縮短班距。

不過新莊區福基里長王曜輝說，10月陸續接獲附近居民陳情，環狀線噪音從原本較低頻的噪音，變成尖銳且轟隆隆的噪音，尤其進站到新北產業園區站聲音更明顯，民眾紛紛打1999反映。

議員林秉宥指出，環狀線開通後板橋、中和及新莊各出現型態不一的噪音問題，板橋、中和是轉彎造成，新莊是因提速造成風壓，與一旁隔音牆共振後產生更大噪音，提速產生的新型噪音更明顯。林認為，找到解方前，環狀線應恢復原本速度。

新北捷運局長李政安說，提速讓磨軌聲更大，捷運公司已將速度調回，軌道塗抹潤滑油降噪，將持續觀察。

新北捷運公司坦言，提速勢必提高噪音，環狀線有3處轉彎段，速率需降至每小時12至13公里，確保過彎安全，又受限站距平均1.1公里、噪音值需在80至85分貝等因素，想整體提速須做取捨，正在研議最有效配置。

捷運環狀線 噪音

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