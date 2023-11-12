迎草嶺古道芒花季 福容大飯店推999元起享美食泡溫泉

草嶺古道芒花季登場，位在東北角的福容大飯店福隆店，應景推出「賞芒泡湯1日遊小旅行」方案供遊客搭配納入行程，每人999元起可享用大廳酒吧特選美食或單人下午茶套組（2選1），並有精緻能量餐盒1份，用餐完後還能享受海洋溫泉大眾湯。

東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處舉辦的草嶺古道芒花季4日登場，26日結束。民眾可在福隆遊客中心前搭乘接駁專車前往遠望坑登山口，步行上山途中會經過跌死馬橋、雄鎮蠻煙碑和虎字碑景點，品味清朝時期先人開闢的古道幽情。

一路走到埡口，可以看見整片山坡上隨風搖曳的芒花盛開，彷彿一道道白色海浪，最後登上觀景台，還能遠眺龜山島，也可再往桃源谷，享受一望無際的山地草原美景。

福容大飯店福隆店表示，飯店距離野柳火車站步行約5分鐘，是賞芒遊客登上草嶺或返家途中最好的休憩站。為了提供民眾有更舒適的登山體驗，現在推出「賞芒泡湯1日遊小旅行」方案，每人只要999元起，即可享用大廳酒吧特選美食或單人下午茶套組二選一，以及精緻能量餐盒。