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碧潭社區改造展新顏 盼串起老街與水岸商圈

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
碧潭社區展現環境空間營造成果，透過馬賽克藝術磁磚、食農教育等元素改造社區，盼串起老街與水岸商圈。記者李成蔭／攝影
碧潭社區展現環境空間營造成果，透過馬賽克藝術磁磚、食農教育等元素改造社區，盼串起老街與水岸商圈。記者李成蔭／攝影

新北市新店的碧潭風景區是熱門景點，但遊客卻難以走近老街及周圍社區，增加地方買氣。新北城鄉局近期社區規畫師計畫輔導民眾改造社區，像碧潭社區近日就展現環境空間營造成果，透過馬賽克藝術磁磚、食農教育等元素改造社區，盼串起老街與水岸商圈，讓遊客走入，也真正認識在地文化及歷史。

碧潭風景區有不少民眾喜愛去划船、走吊橋，體驗在地水岸風光，但人潮卻難以延伸到周邊老街或社區，不少周邊店家急待振興。新北城鄉局近期推社區規畫師計畫，盼藉由空間改造和軟性活動，美化社區環境，鼓勵地方活化與發展。

新北市議員劉哲彰表示，碧潭社區近日展現環境空間營造成果，該計畫公私協力，使用馬賽克藝術磁磚拼貼及結合食農教育、綠美化理念來美化整體空間，改造老街與水岸商圈連接處的步道及階梯，展現社區多元、食農永續，及推動共好的理念精神，也希望藉此讓老街、碧潭真正成為一個完整的商圈。

該計畫執行單位中嶺山內心教育基金會執行長楊喬安表示，基金會在地11年，長期致力於新店區各小學推動食農教育課程，深知文化傳承的重要性，希望藉此社區營造案例，將食農永續、共好的理念精神，以另一種姿態呈現給社區居民，也能藉此讓遊客深度認識新店老街的歷史與人文，也吸引遊客駐足打卡分享並能引導人流走進老街。

社區規畫師計畫在今年已指導16個社區、社群、社區大學及學校團隊，通過互相分享與學習，增進民眾對在地社區問題的認識，同時培育對社區空間改造充滿熱忱的居民。專業課程的引入，不僅加強了居民在社造知識的理解，更讓他們掌握全面性資源管理與實務操作技能。

碧潭風景區是新北知名景點。記者李成蔭／攝影
碧潭風景區是新北知名景點。記者李成蔭／攝影
新店碧潭風景區是新北著名景點，一旁的老街也是遊客必逛街區，社區近期持續改造環境，盼串起老街與水岸商圈，讓遊客走入，也真正認識在地文化及歷史。記者李成蔭／攝影
新店碧潭風景區是新北著名景點，一旁的老街也是遊客必逛街區，社區近期持續改造環境，盼串起老街與水岸商圈，讓遊客走入，也真正認識在地文化及歷史。記者李成蔭／攝影
碧潭社區近日展現環境空間營造成果，透過馬賽克藝術磁磚、食農教育等元素改造社區，盼串起老街與水岸商圈。記者李成蔭／攝影
碧潭社區近日展現環境空間營造成果，透過馬賽克藝術磁磚、食農教育等元素改造社區，盼串起老街與水岸商圈。記者李成蔭／攝影

食農教育 老街

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