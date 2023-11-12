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議員促修丹鳳山上步道 市府擬明年動工

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
北市北投區溫泉路前往北投真言宗石窟建築群的步道會行經私地，一旁鐵皮圍籬老舊無人整理。圖／林延鳳研究室提供
北市北投區溫泉路前往北投真言宗石窟建築群的步道會行經私地，一旁鐵皮圍籬老舊無人整理。圖／林延鳳研究室提供

北市定古蹟「北投真言宗石窟建築群」位在北投丹鳳山，上山必經步道是北市、中央、私人的三不管地帶，階梯損壞、雜草叢生都無人整理，議員要求市府協調管理權限、挹注經費修繕；北市大地處表示，局部涉及私人及國有土地，積極取得土地所有權人同意後改善，若獲同意將先改善陡峭部分，預估明年中旬動工，經費約300多萬元。

北投真言宗石窟建築群是在台日本人1910年代將日本真言宗佛教引進台灣的重要場域，包含弘法大師巖石窟、波切不動明王石窟，周邊還有奉獻石柱、參道、弘法大師紀念碑等，見證日本佛教在台發展過程，2019年被北市府列為市定古蹟。

議員林延鳳發現，從溫泉路前往該處必經的步道，土地權屬涉及私人、國產署卻無人管理，階梯老舊斑駁、長青苔，還會經過廢棄民宅，甚至有一大段陡峭路，得仰賴山友綁上的繩索才能上山，步道雜草叢生，曾有民眾抱怨缺乏管理很可惜。

大地處表示，該步道非北市府列管登山步道，全長約502公尺、高差108公尺，大部分土地含保安林地屬國有土地、局部涉及私人土地，前中段路線較平緩的水泥鋪面是住宅間通路，中後段坡度較陡為自然土徑，途經北投波切不動明王尊後，銜接丹鳳山登山步道。

大地處長池蘭生說，步道大部分為民眾私闢，經查土地權屬多為公地、少部分私地，若市府取得土地使用同意，將會新闢這條步道；將邀相關單位現勘，積極取得土地所有權人同意後，辦理步徑改善方案。文化局表示，預計明年會執行該市定古蹟補助修復再利用計畫。

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