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松山奉天宮建廟70年 「民間故宮」贈6百萬回饋在地

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
松山奉天宮主委林賢平（左）代表廟方致贈獎助金給予市府。記者邱書昱／攝影
松山奉天宮主委林賢平（左）代表廟方致贈獎助金給予市府。記者邱書昱／攝影

台北市松山奉天宮今天舉辦建廟70周年暨重啟晉坐43年，廟方捐贈北市消防局自動心肺復甦機及派出所、國小等獎助金共計近6百萬元回饋在地。台北市長蔣萬安出席典禮，感念廟方每年冬令救濟，都會展現寒冬送暖；故宮博物院長蕭宗煌也到場，廟宇的雕刻、彩繪，甚至借展到日本的神像，宛若民間故宮。

松山奉天宮主委林賢平說，宮廟除了持續推動宗教，也參與文化團體，從民國102年和故宮、科博館、工藝館等合作，今年第6度與故宮攜手「皇帝去旅行」展覽，邀請民眾拜天公也能看展，將福氣帶回家。

此次，廟方也回饋社會，捐贈信義區公所、周遭派出所、國小及國中等獎助金，以及醫療相關設備，共計近6百萬元回饋在地。

蔣萬安表示，去年8月前來參加普度及今年正月初九的天公生，都能感受到信眾絡繹不絕，是北台灣重要的天公廟，而且廟方捐贈了三輛消防車，每年冬令救濟也不遺餘力。他也說，北市府從民國88年成立的「金鳳凰專責救護隊」網羅各界愛心，已拯救1542位OCHA患者康復，更代表著拯救了每個家庭。

在文化展覽方面，蕭宗煌也說，廟宇第六度與故宮合作，推廣文藝、雕刻彩繪，今年故宮也赴日本展覽台灣神像，也是由松山奉天宮提供，堪比「民間的故宮」。

台北市松山奉天宮舉辦建廟70周年活動。記者邱書昱／攝影
台北市松山奉天宮舉辦建廟70周年活動。記者邱書昱／攝影

故宮 奉天宮 蔣萬安

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