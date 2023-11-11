松山奉天宮建廟70年 「民間故宮」贈6百萬回饋在地

台北市松山奉天宮今天舉辦建廟70周年暨重啟晉坐43年，廟方捐贈北市消防局自動心肺復甦機及派出所、國小等獎助金共計近6百萬元回饋在地。台北市長蔣萬安出席典禮，感念廟方每年冬令救濟，都會展現寒冬送暖；故宮博物院長蕭宗煌也到場，廟宇的雕刻、彩繪，甚至借展到日本的神像，宛若民間故宮。

松山奉天宮主委林賢平說，宮廟除了持續推動宗教，也參與文化團體，從民國102年和故宮、科博館、工藝館等合作，今年第6度與故宮攜手「皇帝去旅行」展覽，邀請民眾拜天公也能看展，將福氣帶回家。

此次，廟方也回饋社會，捐贈信義區公所、周遭派出所、國小及國中等獎助金，以及醫療相關設備，共計近6百萬元回饋在地。

蔣萬安表示，去年8月前來參加普度及今年正月初九的天公生，都能感受到信眾絡繹不絕，是北台灣重要的天公廟，而且廟方捐贈了三輛消防車，每年冬令救濟也不遺餘力。他也說，北市府從民國88年成立的「金鳳凰專責救護隊」網羅各界愛心，已拯救1542位OCHA患者康復，更代表著拯救了每個家庭。