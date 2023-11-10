影／新北審明年最高預算 藍綠卻擺賴清德、侯友宜立牌互嗆

新北市明年歲入1995.1億元、歲出2131.1億元，歲出達新北市升格以來最高，也是全國預算最高，歲入與歲出差短136億元，將舉債弭平；議會民進黨團不滿新北市長侯友宜請假，將人型立牌放在「市長」座位，試圖讓代理職務的副市長劉和然沒位置坐，要求侯回來報告。國民黨團則擺出賴清德立牌，高喊「領薪水、跑選舉」抗議。

劉和然稍早到議會，就將立牌從位置上拿下、把「市長」職銜牌收起來，擺回「副市長」牌子。議會下午3點開議，總召鄭宇恩表示，有關明年總預算案編製，新北明年2131億是史上規模最大，「但新北沒有市長好像也沒有差別？侯市長至少要在下個會期回來，重新施政報告跟預算報告，希望議長先裁示」。

議長蔣根煌緩頰地說，因為侯友宜請假，「先把民進黨總統參選人賴清德跟侯友宜立牌先請走好嗎？總質詢就說過了，先把這兩個立牌處理掉，這樣對兩邊都沒有好處啦」。

國民黨議員林國春表示，侯友宜是尊重人事體制、按照規定請假，薪水捐給新北市府，反觀賴清德當初230幾天為何沒有到議會，且薪水照領，可見標準不同，侯市長高度比賴清德高很多，若繼續討論這個話題只會讓議會爭論不休，相信民眾眼睛是雪亮的。此時民進黨議員紛紛高喊「侯才是落跑市長！」

民進黨議員張錦豪表示，最卑微的要求就是要市長回來預算報告，國民黨卻擺放批評標示，「放一個跟新北市不相關的人」。此話一出，引發藍營議員驚呼，這時張立刻補充，現在是在討論新北市長沒有來預算報告，國民黨卻放賴清德，「把這邊當立法院嗎？」

議員呂家愷接著說，今天就是要審預算，是不是要先處理立牌，民進黨每次都在亂，有職務代理人又不問，大家不要浪費人民的時間，「今天到底是來吵架的嗎？」議員顏蔚慈則說，如今史上最高預算，卻沒有侯友宜拍板定案通過預算案，「懷疑侯市長知道每個局處編列的預算嗎？」

正當藍綠爭論不休時，無黨籍議員蘇泓欽則說，不樂見這種狀況，這真的是社會亂源，只能請執政黨的民進黨中央黨團修法，若首長、立委等民代未來要去參選就把現職辭掉，就可以名正言順有代理人，否則只會一直有爭議，建議中央修法。

議會開始半小時，蔣根煌宣布休息五分鐘。