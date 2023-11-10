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疫情尚未停歇…新北再新增4例本土登革熱 總累計87例

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
近日天氣轉涼且短暫陣雨，仍有利於病媒蚊生長，只要有積水就易孳生病媒蚊，請市民雨後務必加強清除孳生源。圖／新北市衛生局提供
近日天氣轉涼且短暫陣雨，仍有利於病媒蚊生長，只要有積水就易孳生病媒蚊，請市民雨後務必加強清除孳生源。圖／新北市衛生局提供

新北市新增4例本土登革熱病例，為1女3男，年齡介於24歲至71歲間，分佈於五股區、汐止區、新店區及蘆洲區，發病日介於11月2日至11月7日，1位已康復，3位住院治療中。蘆洲區個案有南部旅遊史；五股區個案與當地高風險警示區場域相關；汐止區及新店區個案，無南部旅遊史，持續疫調以釐清感染源。

新北市目前總計有87例本土登革熱病例，衛生局呼籲，國內本土登革熱疫情尚未停歇，依據氣象局資料顯示，近日天氣轉涼且短暫陣雨，仍有利於病媒蚊生長，只要有積水就易孳生病媒蚊，請市民雨後務必加強清除孳生源，每週落實居家周邊環境「巡、倒、清、刷」。

衛生局提醒，如需至登革熱流行區或長時間在八里區、泰山區、五股區等登革熱高風險警示場域活動時，請務必加強防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，並使用衛福部核可有效成分的防蚊液，減少病媒蚊叮咬傳播風險。若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、骨骼痛、關節痛、出疹、噁心、腹痛等登革熱症狀，請盡速就醫，並主動告知旅遊史及接觸史。

登革熱 衛生局 新北

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