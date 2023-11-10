6.1億東門溪排水改善暨鳳鳴滯洪池工程動工 蘇巧慧籲橫向溝通

新北巿鶯歌鳳鳴地區人口逐日增加，為提升該區面對汛期排洪能力，面對豪大雨造成淹水問題，立委蘇巧慧爭取中央前瞻基礎建設計畫，補助「東門溪排水改善暨鳳鳴滯洪池工程」總經費約6.1億元，工程於本月初動工。蘇巧慧昨出席施工說明會表示，提醒施工單位務必注意土方空汙及汙水處理，務必將施工對鄰里的影響降到最低。

蘇巧慧指出，2016年5月時由於短時間強降雨，鶯桃路一帶大規模淹水，當時她才剛上任，便與在地里長解決積淹水問題。經團隊舉辦多次會勘、說明會，於2019年爭取中央「前瞻基礎建設計畫」核定共約6.1億元工程經費，補助鳳鳴滯洪池興建工程，同時補助近８成東門溪整治工程費用。

蘇巧慧提到，招標過程由於受原物料上漲、缺工缺料等因素影響，進度延宕，爭取中央全額負擔物料上漲成本，讓工程順利於今年9月決標、11月正式動工，工程預計2025年完工。

蘇巧慧強調，目前工程正進行初步整地與圍籬作業，未來開挖工程進行後，預計將有12萬立方公尺的土方需要妥善處理，她提醒施工單位要妥善處理土方揚塵問題，並留意工程汙水處理，而若需進行道路封閉或塗銷停車格，也應提前告知鄰里，提供清楚聯絡窗口，將工程對居民影響降至最低。針對地方期待的滯洪池公園，她提醒市府單位須做好橫向溝通，讓滯洪池興建工程與公園工程能夠無縫接軌，優化鳳鳴地區居住環境。