快訊

SOGO復興館隔壁！超級豪宅「台北之星」開箱... 房仲曝：很多名人來看屋

被咬了奇癢無比！全球陷入臭蟲危機 臭蟲是什麼、台灣怎麼防一次看

警分局長傳開公務車私會女友人 拔官下場慘

6.1億東門溪排水改善暨鳳鳴滯洪池工程動工 蘇巧慧籲橫向溝通

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
立委蘇巧慧(中)爭取中央前瞻基礎建設計畫，補助「東門溪排水改善暨鳳鳴滯洪池工程」總經費約6.1億元，工程於本月初動工。圖／蘇巧慧辦公室提供
立委蘇巧慧(中)爭取中央前瞻基礎建設計畫，補助「東門溪排水改善暨鳳鳴滯洪池工程」總經費約6.1億元，工程於本月初動工。圖／蘇巧慧辦公室提供

新北巿鶯歌鳳鳴地區人口逐日增加，為提升該區面對汛期排洪能力，面對豪大雨造成淹水問題，立委蘇巧慧爭取中央前瞻基礎建設計畫，補助「東門溪排水改善暨鳳鳴滯洪池工程」總經費約6.1億元，工程於本月初動工。蘇巧慧昨出席施工說明會表示，提醒施工單位務必注意土方空汙及汙水處理，務必將施工對鄰里的影響降到最低。

蘇巧慧指出，2016年5月時由於短時間強降雨，鶯桃路一帶大規模淹水，當時她才剛上任，便與在地里長解決積淹水問題。經團隊舉辦多次會勘、說明會，於2019年爭取中央「前瞻基礎建設計畫」核定共約6.1億元工程經費，補助鳳鳴滯洪池興建工程，同時補助近８成東門溪整治工程費用。

蘇巧慧提到，招標過程由於受原物料上漲、缺工缺料等因素影響，進度延宕，爭取中央全額負擔物料上漲成本，讓工程順利於今年9月決標、11月正式動工，工程預計2025年完工。

蘇巧慧強調，目前工程正進行初步整地與圍籬作業，未來開挖工程進行後，預計將有12萬立方公尺的土方需要妥善處理，她提醒施工單位要妥善處理土方揚塵問題，並留意工程汙水處理，而若需進行道路封閉或塗銷停車格，也應提前告知鄰里，提供清楚聯絡窗口，將工程對居民影響降至最低。針對地方期待的滯洪池公園，她提醒市府單位須做好橫向溝通，讓滯洪池興建工程與公園工程能夠無縫接軌，優化鳳鳴地區居住環境。

蘇巧慧 滯洪池 淹水 前瞻基礎建設

延伸閱讀

蔡英文總統大讚「學妹」蘇巧慧爭取地方建設 洪佳君：不是一個人的功勞

蘇巧慧聯合競選總部成立 蔡英文、蘇貞昌同台力挺

新北立委五選區 蔡英文明首度為立委輔選 蘇巧慧搶得先機

立委要求年底前提出勞保年金改革方案 勞動部竟這麼回

相關新聞

開通了！安坑輕軌新和國小站增2新道路 可更快到北市

捷運安坑輕軌今年2月通車，新北捷運局針對新和國小站周邊小巷，在東側及南側重新規畫、新闢2條都市計畫道路，路旁設置約251...

大巨蛋測試賽30秒內顯示無空位 議員曝黃牛票一張600元

台北大巨蛋11月18日的萬人測試賽，今天中午12點開放民眾到拓元售票系統免費索票，北市議員陳宥丞實測，結果時間不到30秒...

猴硐產黑金或黃金引爭論 資深里長引吳念真電影解釋

新北市猴硐派出所外牆彩繪老舊，日前瑞芳區公所重新彩繪，但猴硐已產煤礦（黑金）出名，彩繪卻是金礦車，引發居民議論，當地資深...

再生塑料綠色設計 清除費最多打7折

為鼓勵使用塑膠再生料，環境部提出誘因，業者若使用再生塑料等綠色設計，可享回收清除處理費「綠色費率」85折以上優惠，預計明...

淡北道路衝擊 關渡憂成「第二個內湖」

淡北道路今年7月決標，新北市端即將動工，北投居民憂心，大度路、大業路及承德路原就車多，若再讓更多車進入北市，關渡地區恐成...

使用分區卡關 李天祿布袋戲館關門

新北三峽區李天祿布袋戲文物館有27年歷史，曾申請文化部補助，因所在非文教區，2011年起遭砍每年約50至200萬補助款，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。