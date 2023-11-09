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金山六股里延緩失能課程很有效 長輩肌耐力提升

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
金山區六股里體適能運動，體適能老師也直誇六股的長輩一年下來肌耐力、活動力都大大有提升。圖／紅樹林有線電視提供
金山區六股里體適能運動，體適能老師也直誇六股的長輩一年下來肌耐力、活動力都大大有提升。圖／紅樹林有線電視提供

為了達到動健康、延緩失能的目標，金山區六股里可是絞盡腦汁變化出多元的長者體適能課程，今年度課程接近尾聲來到結業式，講師將一整年教給長輩的體適能運動都複習一次，每想到長輩都沒忘記還動得相當帶勁，而體適能老師也直誇六股的長輩一年下來肌耐力、活動力都大大有提升。

每週四就是金山區六股里辦理聚會、共餐的日子，為了讓社區中的長輩在外出聯誼、用餐的日子裡也動一動手腳，運動促進健康，六股里加入延緩失能的課程計畫，最近課程接近尾聲，來到了結業式，老師將一整年教長輩的運動都複習一次，長輩不但沒有忘記還動得相當有精神。

六股里長鐘鼎平說，帶動長者的延緩失能課程，以訓練長輩的體適能運動為主，希望能夠透過用餐前的一點時間，在老師的帶領之下達到動健康、增添肌耐力的目標，今年的課程分為三期，每期12堂，因此一年下來長輩動了36堂的課程，進步的程度大家有目共睹，越動越年輕。

鴻豐健康顧問執行長林秉專表示，每週都會安排不同的課程內容，從伸展筋骨、體健運動甚至是勁歌熱舞都難不倒六股里長輩，也希望透過多元運動內容，培養長輩的運動興趣、訓練老人家的大小肌肉，除了動一動促進健康，也要讓長輩肌力不退化，進而達到延緩失能的目標。

長輩 運動 金山

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