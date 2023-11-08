總預算破1900億創新高 蔣萬安赴市議會報告爭取支持

蔣萬安今下午赴議會說明113年施政計畫與總預算案，北市府明年歲出核列1908億餘元，突破1900億，創下新高，成長133.19億元，增幅7.50%，以教育科學文化支出、經濟發展支出、一般政務支出分別為比重最高的前3項；歲入1842億也創近年新高，總預算案將送市議會審議，主計處表示，希望市議會能給予支持。

由於部分預算金額暴增，引起議員關注，其中，台北市動物之家新建工程預算暴增近3倍，從5億增加到14億。議員柳采葳質詢時批評，這是前市長柯文哲任內覺得養貓養狗太貴、垃圾廢棄物也不處理、施政沒前瞻，導致花更多不該花的錢，留爛攤子給蔣市府。

另外，北市113年歲入歲出差短65.80億元，連同債務還本78.74億元，合共尚須融資調度 144.54 億元，全數以移用以前年度歲計賸餘予以彌平。不過，民眾黨議員林珍羽表示，歲入歲出的差短，市府將以前年度歲計賸餘予以彌平，為何沒有向議會說明？而且吃老本可以撑多久？另外，柯文哲每年還債17億，現在降到3億，每年要還的利息多少？

民眾黨議員張志豪也說，市府113年的歲入，交通罰款編了27億，前一年相比，增加2.5億，他質疑會給基層帶來績效壓力，且增加交通罰款，這合理嗎？恐造成民眾觀感不佳，應該是加強宣導，避免交通違規才對。

蔣萬安表示，針對動物之家，的確當時沒有即刻決定，後續造成物價垃圾處理費用暴漲許多，蔣說，他先前實際動物之家考察，聽取報告後即刻決定原址重建，並即刻來相關規畫，否則後續再拖延，費用會不斷增加。

北市財政局表示，針對增加市府收入，承諾會設法減少市府每年的利息還款，另外，增加收入方向，目前列管的重大開發案有15件，可替市府增加財源。