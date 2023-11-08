快訊

iPhone平時這樣放更省電！不用按鍵「自動關閉螢幕」

張忠謀同門師兄弟！半導體業「一代宗師」施敏辭世 享壽87歲

政策影響力遍及兩岸…台灣知名政略作家范疇過世 享壽68歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

吳崢批中和體育嘉年華淪造勢 張智倫：不要盲目攻擊

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
國民黨總統參選人侯友宜與新北第八選區立委參選人張智倫，6日參加體育嘉年華活動。圖／翻攝張智倫臉書
國民黨總統參選人侯友宜與新北第八選區立委參選人張智倫，6日參加體育嘉年華活動。圖／翻攝張智倫臉書

國民黨總統參選人侯友宜與新北第八選區立委參選人張智倫，6日參加體育嘉年華活動，被人認為是政治入侵公家場所，民進黨立委參選人吳崢批評，這就是張慶忠家族在中和長期橫行霸道的行為，張智倫反擊，不要為了個人利益，盲目批評對手。

中和體育嘉年華於中和國民運動中心舉辦，現場除了動員群眾，侯友宜、張智倫與新北市議員陳錦錠等人在舞台上高喊凍蒜，前立委張慶忠也出現在台下，並與「侯友宜張智倫中和體育會後援會」布條合影。

吳崢表示，張慶忠家族所舉辦的體育嘉年華，完全超出一般人對體育活動的認知與想像，地點還辦在國民運動中心，利用公家場所以體育之名行選舉造勢之實，媒體都有直播，張智倫竟說「沒政治味」，根本是睜眼說瞎話，顯現張家在中和的橫行霸道、為所欲為。

吳崢說，張慶忠不顧行政中立享特權，甚至還不把人民納稅錢放在眼裡。選戰進入最後兩個多月，中和選情逐漸白熱化，他會審慎以對，也呼籲行政機關應恪守行政中立原則。

張智倫說，吳崢自今年5月宣布參選中和立委僅5個多月的時間，對中和仍相當陌生，眼見選情危險就急病亂投藥，對張家三、四十年來在中和體育的付出視而不見。請吳崢停止打壓中和體育，不要為了個人政治利益，一再用政治操作，打擊體育選手的士氣，與其盲目地批評對手，不如提出未來能對中和體育做出什麼貢獻。

張智倫表示，他在擔任中和區體育會理事長時，大力在中和推廣體育活動，每年都有辦理相關賽事，如近期即將開打的主委盃籃球賽，張家長期為地方體育活動出錢出力，深得地方好評。當天辦活動是謝謝侯友宜為中和體育的付出，卻被對手選擇性無視活動場所，抹黑在運動中心內辦理政治活動，對此感到相當遺憾。

新北市國民黨中和區立委參選人張智倫。圖／張智倫辦公室提供
新北市國民黨中和區立委參選人張智倫。圖／張智倫辦公室提供
新北市民進黨中和區立委參選人吳崢。圖／吳崢辦公室提供
新北市民進黨中和區立委參選人吳崢。圖／吳崢辦公室提供

張智倫 吳崢 張慶忠 侯友宜 2024立委選舉 2024北北基立委

延伸閱讀

民眾黨公布最新3份民調 柯文哲皆贏賴清德、侯友宜

吳崢批對手家族長期公器私用 張智倫反擊：準備提告

賴品妤曾柏瑜吳崢組絕地武士 宣示鏟除新北三瘤

遭指極少在選區看到 邱臣遠反控：吳崢常缺席活動

相關新聞

徐春鶯任北市新住民委員遭質疑 北市府批：不要雙重標準

民眾黨不分區立委名單傳出擬納陸配徐春鶯惹議，北市議員林延鳳今爆料，徐今年6月被蔣市府延攬為新住民事務委員會委員，7月也曾...

蔣萬安拍板聯醫和平院區還社區 洪婉臻肯定：提升醫護福利

台北市長蔣萬安昨市政會議拍板，台北市聯合醫院和平院區將回歸綜合醫院，防疫專責將移至松德院區旁覓地點設置防疫專責院區。北市...

北市百貨周年慶安檢 建管處開罰4違規業者

近來各大百貨商場周年慶登場，吸引不少人前往消費。北市府展開為期22天安檢39家場所，其中Diamond Towers、愛...

寵物保健品「排毛亮膚」涉誇大療效 議員要新北嚴管

台灣寵物市場商機龐大，飼主常幫毛小孩購買關節保養品、營養補充品等寵物食品，有新北市議員發現，寵物保健品非動物用藥品，不具...

新北警所被惡煞包圍嗆聲很漏氣 議員：銬起來、丟在地上

新北市三重派出所日前遭20多名惡煞包圍嗆聲。新北市議會民進黨團今天總質詢關注新北治安議題，民進黨議員陳永福認為先驅離再抓...

北市稽查「鍾先生會所」 徐巧芯：沒商登、營業登記屬違法

國民黨北市議員徐巧芯日前踢爆陸委會副主委梁文傑赴「鍾先生會所」，她今天又揭露，北市府商業處、警察局當天到梁文傑出入的場所...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。