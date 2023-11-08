吳崢批中和體育嘉年華淪造勢 張智倫：不要盲目攻擊

國民黨總統參選人侯友宜與新北第八選區立委參選人張智倫，6日參加體育嘉年華活動，被人認為是政治入侵公家場所，民進黨立委參選人吳崢批評，這就是張慶忠家族在中和長期橫行霸道的行為，張智倫反擊，不要為了個人利益，盲目批評對手。

中和體育嘉年華於中和國民運動中心舉辦，現場除了動員群眾，侯友宜、張智倫與新北市議員陳錦錠等人在舞台上高喊凍蒜，前立委張慶忠也出現在台下，並與「侯友宜張智倫中和體育會後援會」布條合影。

吳崢表示，張慶忠家族所舉辦的體育嘉年華，完全超出一般人對體育活動的認知與想像，地點還辦在國民運動中心，利用公家場所以體育之名行選舉造勢之實，媒體都有直播，張智倫竟說「沒政治味」，根本是睜眼說瞎話，顯現張家在中和的橫行霸道、為所欲為。

吳崢說，張慶忠不顧行政中立享特權，甚至還不把人民納稅錢放在眼裡。選戰進入最後兩個多月，中和選情逐漸白熱化，他會審慎以對，也呼籲行政機關應恪守行政中立原則。

張智倫說，吳崢自今年5月宣布參選中和立委僅5個多月的時間，對中和仍相當陌生，眼見選情危險就急病亂投藥，對張家三、四十年來在中和體育的付出視而不見。請吳崢停止打壓中和體育，不要為了個人政治利益，一再用政治操作，打擊體育選手的士氣，與其盲目地批評對手，不如提出未來能對中和體育做出什麼貢獻。

張智倫表示，他在擔任中和區體育會理事長時，大力在中和推廣體育活動，每年都有辦理相關賽事，如近期即將開打的主委盃籃球賽，張家長期為地方體育活動出錢出力，深得地方好評。當天辦活動是謝謝侯友宜為中和體育的付出，卻被對手選擇性無視活動場所，抹黑在運動中心內辦理政治活動，對此感到相當遺憾。