四方電巴調解破局！勞方走光 交通局：13條路線全代駛

經營台中市13條公車路線的四方電巴積欠工資罷工案，今二度勞資調解，因資方未出席，調解破局。勞方代表說，資方在10月15日後沒發薪，13條路線無法發車，82員工已全數離職、走光，今勞資調解破局，勞方將訴諸法律解決。交通局說，四方電巴13條路線全部班次都無法發車，收回經營權中，已協調客運業者業者全面代駛。

台中市交通局表示，四方公司至今尚未提出停業申請，為維護民眾搭乘權益，交通局正進行收回四方公司所屬公車路線經營權的行政程序，完成後將盡速公告，以利協調其它業者接駛；另交通局、勞工局也持續協助媒合四方公司離職駕駛員就業，鼓勵駕駛員繼續投入市區客運服務，穩定台中市公車運能。

台中市勞工局長張大春說，勞工局將開立勞資協調不成立證書，勞工可以此請領失業給付，勞工局也會協助勞方透過法律訴訟求償，並協助轉業；勞工局將調查資方未出席原因，若資方無故不到，將針對負責人處2000元到1萬元的罰款。

四方電巴今年4月發薪困難，經市府協調，發薪給司機，上個月初又傳延遲發薪，交通局協調後提早撥款供業者發薪，後又再傳業者欠薪，司機上個月17日集體請假罷工，有66名員工上個月20日勞資調解，四方電巴承諾開給非自願離職證明，但積欠工資與資遣費等分無共識，今天再協商。