快訊

Toyz為何敢狂嗆Joeman？1句話曝真實原因 還喊話合作九妹「換條件」

PLG／才宣布重大變革 聯盟宣布邀請陳建州出任副會長

不只賴佩霞！「1資深女星」獲邀參選副總統 內幕全曝光

民進黨質疑新北綠地不足 城鄉局：積極提升

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市議會民進黨團針對新北市公園綠地嚴重不足、多項指標全國墊底提出質詢。城鄉局則回應市府仍積極擴大制定都市計畫，期望提升市轄公園綠地。圖為新莊頭前運動公園興建防災體驗館及幼兒園。本報資料照片
新北市議會民進黨團針對新北市公園綠地嚴重不足、多項指標全國墊底提出質詢。城鄉局則回應市府仍積極擴大制定都市計畫，期望提升市轄公園綠地。圖為新莊頭前運動公園興建防災體驗館及幼兒園。本報資料照片

新北市議會今市政總質詢，民進黨團針對新北市公園綠地嚴重不足、多項指標全國墊底提出質詢。宣示民進黨團會再提出公園管理自治條例，讓新北綠覆蓋率增加能真正落實。城鄉局則回應，受限於水源特定區為保護區能運用的空間有限，市府仍積極擴大制定都市計畫，期望提升市轄公園綠地。

新北市議員卓冠廷表示，2021年3月至2022年6月新北市業者申請容積移轉代金審議通過41案，目前已繳款數共44案，共繳納60億332萬元，卓冠廷質疑這60億元依法進入「公共建設用地基金」後，要專款專用於取得私有公共設施保留地，但市府每年卻僅編列6千萬到1.5億不等的預算取得公園用地，針對公園綠地不足，卓冠廷與民進黨團成員主張除應檢討公園管理辦法，市府更應表現出積極闢建新北市公園綠地的態度，制定「新北市公園闢建及管理自治條例」，展現從綠地全國吊車尾谷底反彈的決心。

城鄉局長黃國峰表示，新北市全區面積21萬公頃，都市計畫地區就佔12萬公頃，其中為涵養翡翠水庫水源，又劃設有7萬多公頃之水源特定區計畫，實際都市計畫發展用地僅5萬多公頃，雖受限於水源特定區為保護區能運用的空間有限，市府仍積極擴大制定都市計畫，如三峽麥仔園、樹林大柑園、土城暫緩發展區、土城彈藥庫等計畫，期望提升市轄公園綠地。城鄉局補充五項公園綠地比例以實際都市計畫發展用地只有5萬多公頃，再加計未納入都市計畫公園用地之高灘地公園1,380公頃，可達5.61%。

後續市府除透過整體開發地區(如林口工一、新泰塭仔圳、新店B單元等區域)及都市更新增加綠地(3.89公頃)外，持續推動新北綠家園(已辦理365處206.53公頃)等專案計畫，增加本市實質空間綠美化面積。並透過專案逐步解編無需求、無財務計畫的公設用地，變更為適宜土地使用分區，不僅可保障地主權益、節省市府徵收開闢經費，預計可透過跨區重劃集中取得約33.46公頃之開放性公共設施用地，實質增加開放空間提升居住環境品質。黃國峰局長再次重申，未來新北市實質開放空間將達2,353.85公頃，市府亦將持續透過多元方式積極提升市轄公園綠地比例，以滿足市民生活之所需。

都市計畫 卓冠廷

延伸閱讀

新北公園綠地僅1.2％ 城鄉局：扣除水源區有3％

新北博物館徵才只給最低薪 文化局：外包人力 可能是清潔員

新北議會僵持2天「主因曝光」 劉和然認坐錯位置：這方面我不如市長

雲林劉建國首場千人造勢 為縣長選舉失利致歉

相關新聞

北市獨有「山限區」範圍 市府盤點3類建物納全市通檢

北市文山區再興社區位在住二山限區，去年3月發生女兒牆倒塌事件，凸顯住二山限區危險建物都更急迫性，市府除研議修正北市都更自...

後援會總會長陳乃靜涉為郭台銘賄選 郭倍宏沈痛發聲了

高雄第六選區立委參選人郭倍宏的的後援會總會長、前高雄市議員陳乃靜涉嫌幫郭台銘賄選買連署書，遭檢方帶回調查，昨晚羈押禁見；...

民進黨質疑新北綠地不足 城鄉局：積極提升

新北市議會今市政總質詢，民進黨團針對新北市公園綠地嚴重不足、多項指標全國墊底提出質詢。宣示民進黨團會再提出公園管理自治條...

綠議員質疑新北果菜拍賣有詭 果菜公司：調查了解中

新北市議員黃淑君調閱新北果菜公司今年拍賣資料指出，一般果菜公司進貨時間落在晚間11時至隔天凌晨2時左右，拍賣最晚到清晨5...

大巨蛋逃生道80米變20米挨批 環保局：皆符環評規範

大巨蛋將於11月18日舉辦測試賽，開放1.3萬人入場。北市議會民進黨團今揭露，依規劃要開80米寬的大巨蛋南側忠孝東路地下...

台中四方電巴調解破局！勞方：沒車可開82人全離職喊告

經營台中市13條公車路線的四方電巴積欠薪水罷工案，今二度勞資調解，勞工局說，因資方未出席，調解不成立。勞方代表說，資方在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。