民進黨質疑新北綠地不足 城鄉局：積極提升

新北市議會今市政總質詢，民進黨團針對新北市公園綠地嚴重不足、多項指標全國墊底提出質詢。宣示民進黨團會再提出公園管理自治條例，讓新北綠覆蓋率增加能真正落實。城鄉局則回應，受限於水源特定區為保護區能運用的空間有限，市府仍積極擴大制定都市計畫，期望提升市轄公園綠地。

新北市議員卓冠廷表示，2021年3月至2022年6月新北市業者申請容積移轉代金審議通過41案，目前已繳款數共44案，共繳納60億332萬元，卓冠廷質疑這60億元依法進入「公共建設用地基金」後，要專款專用於取得私有公共設施保留地，但市府每年卻僅編列6千萬到1.5億不等的預算取得公園用地，針對公園綠地不足，卓冠廷與民進黨團成員主張除應檢討公園管理辦法，市府更應表現出積極闢建新北市公園綠地的態度，制定「新北市公園闢建及管理自治條例」，展現從綠地全國吊車尾谷底反彈的決心。

城鄉局長黃國峰表示，新北市全區面積21萬公頃，都市計畫地區就佔12萬公頃，其中為涵養翡翠水庫水源，又劃設有7萬多公頃之水源特定區計畫，實際都市計畫發展用地僅5萬多公頃，雖受限於水源特定區為保護區能運用的空間有限，市府仍積極擴大制定都市計畫，如三峽麥仔園、樹林大柑園、土城暫緩發展區、土城彈藥庫等計畫，期望提升市轄公園綠地。城鄉局補充五項公園綠地比例以實際都市計畫發展用地只有5萬多公頃，再加計未納入都市計畫公園用地之高灘地公園1,380公頃，可達5.61%。

後續市府除透過整體開發地區(如林口工一、新泰塭仔圳、新店B單元等區域)及都市更新增加綠地(3.89公頃)外，持續推動新北綠家園(已辦理365處206.53公頃)等專案計畫，增加本市實質空間綠美化面積。並透過專案逐步解編無需求、無財務計畫的公設用地，變更為適宜土地使用分區，不僅可保障地主權益、節省市府徵收開闢經費，預計可透過跨區重劃集中取得約33.46公頃之開放性公共設施用地，實質增加開放空間提升居住環境品質。黃國峰局長再次重申，未來新北市實質開放空間將達2,353.85公頃，市府亦將持續透過多元方式積極提升市轄公園綠地比例，以滿足市民生活之所需。