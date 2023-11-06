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新北博物館徵才只給最低薪 文化局：外包人力 可能是清潔員

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議員卓冠廷表示，新北市十三行博物館徵才只給最低薪。記者葉德正／攝影
新北市議員卓冠廷表示，新北市十三行博物館徵才只給最低薪。記者葉德正／攝影

新北市公務人員逃亡潮，綠營議員直指是福利太差，民進黨新北市議員卓冠廷表示，新北市文化局年年降低，各大博物館非編制人員20年沒調過薪外，連十三行博物館上網公告徵才，現場服務人員竟只給最低薪2萬6400元，這要市民怎麼相信市府重視文化。文化局長張䕒育表示，博物館人力外包給廠商，可能是清潔人員，但會整體檢討。

卓冠廷接到某博物館員工陳情信指出，他們20幾年都沒有調薪過，他們雖在新北市府轄下各博物館工作，但調薪這件事永遠與這些人無關，曾經沒有任何休假，沒有年終獎金，導覽人員的薪資最高每小時200元，教室助理更是少，薪資比工友、技工更低。

卓冠廷說，新北市文化局歲出預算逐年降低，2021年有30億3277萬元、2022年有26億7353萬元，但2023只有25億6302萬，明年2024年只剩24億元3871萬元。

卓冠廷更說，目前普遍一般門市人員月薪落在2萬7200元起跳，但新北市十三行博物館現場服務人員上網徵才，竟然只給最低薪2萬6400元。

張䕒育表示，目前該館人力外包，公司用最底本薪問題會檢討，也有可能是清潔人力。

不過卓冠廷回嗆，這是現場服務人員，不是清潔人員，而且是清潔人員就可以最低薪嗎？認為市府在答詢時不可以隨便回答，不知道就該回不知道。

文化局表示，展場及園區服務案服務人員，依契約第5條規定，人員離職依規定遞補，薪資為月薪2萬6400，福利及權益均依勞基法規定，十三行博物館表示，目前並無人員離職情況。

卓冠廷也指出，新北市鄰長福利比外縣市低，是六都倒數第二，他們要負責高風險、脆弱家庭通報、傳染病防治、災害通報等13項工作，但新北交通補助只有1500元，台北、台中、高雄都是2000元，桃園含報紙費用300元共計有2500元，新北在六都中只贏台南，希望能夠增加500元。

民政局長林耀長表示，新北市目前有2萬2000多個鄰長，如果每人增加500元，一年要增加1億多元，新北因為整體財政困難，如果要增加要通盤檢討，目前要先把有效資源做最佳利用，但市府會針對議員建議，滾動式檢討。

博物館 卓冠廷 新北

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