撞轎祈福第一次 蔣萬安站高高 曝愛高空彈性也讚台灣人太棒

台北市長蔣萬安今天上午在市府前廣場出席日本愛媛松山市大神轎的「撞轎祈福」活動，由於上周五已在北投溫泉季體驗過被扛上神轎，不同當天行政院副院長鄭文燦「抓緊緊、皮皮挫」神色，蔣萬安超興奮，甚至相當投入。蔣萬安透露，他站上神轎不緊張，因為以前就很喜歡刺激運動，甚至以前還參加過高空彈跳，所以這個高度對他來說還好。

不過今天蔣市長再度參加神轎活動，主辦單位臨時加碼，現場找沒練過的台灣人體驗扛神轎，自願參加民眾合力幫蔣萬安站的神轎扛起時，一開始蔣表情還有點緊張，沒想到第一次就將蔣市長的神轎高高舉起，並且還與日本隊比拚對撞，讓蔣萬安大讚，「台灣人太棒了，非常棒、非常棒，我對他們很有信心。」

日本松山市已有400年歷史的撞轎祈福祭典，暌違四年後再度來到台灣舉辦撞神轎祈福祭典，除市長蔣萬安，包括副市長李四川、林奕華也都體驗這個傳統的撞神轎活動。

原本蔣萬安行程僅安排到上午11點20分，不過因對方太熱情，蔣也覺得相當有趣，不僅三度體驗站神轎，主辦單位還加碼邀請在場台灣民眾一同體驗扛轎，儘管台灣民眾都是第一次，但沒想到民眾合力將蔣市長的神轎扛起，還與日本隊對撞，整個過程超級專業。

蔣萬安提到，這次日本特別將撞神轎活動帶來台北，而且這些抬轎的日本朋友訓練非常久，非常專業有經驗，所以他非常興奮，感受也非常新奇。尤其明年是北市府與松山市簽訂友好城市的十周年，今年已經擴大規模舉辦，比先前帶來三座神轎還多，今年特別帶來四座神轎。

為了象徵台日友好，這次日方也送了一件繡有台北市長蔣萬安的服裝給蔣萬安，蔣說，日方很重視細節，這是八町會總代、發號司令的西岡義送他的，台北與松山市會持續深化交流，尤其明年十周年換約，雙方會加入更多交流面向，包括教育、體育等希望有更多互動合作。