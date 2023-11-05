北市夾娃娃機店 擬距校門逾50公尺

台北市中小學50公尺內不能設夾娃娃機店，法定50公尺指的是店家、中小學2棟建築基地最近兩端點的距離，導致部分建築因基地過大，大幅縮短與學校的距離，而不能開夾娃娃機店，議員提案改變測量方式，只要夾娃娃機店門口、中小學出入口直線距離超過50公尺，即符合規定，北市議會法規會通過此案，將送大會討論。

敦化國小校長劉建男表示，政府看到一個問題修一個法令，修法永遠修不完。他樂見政府修法，但是上有政策、下有對策，商家若想營業就會設法開店，倒不如培養學生正確判斷力，每個事件都有其教育意義，可教導孩子夾娃娃機甚至正確消費觀念。

北市自助選物販賣事業自治條例民國109年8月21日公布施行，第4條規定，50公尺以上距離，是以兩建築物基地境界線最近的2點直線測量，但若以兩個建築基地考量，位於大面積建築基地內的營業場所，與周邊國民中小學基地距離縮短，不能開店，反而位於小基地面積的營業場所，雖然實際出入口距離國民中小學出入口比另一家近，卻可以開店。

議員洪健益強調提案並非放寬夾娃娃機店開設條件，他舉例，某一建築基地因距離學校72公尺，可開設夾娃娃機店，但另一夾娃娃機店，在離學校72公尺外，卻因建築基地在學校50公尺內不能開，因此以築物基地境界線測量，並不公平。

產發局指出，議員提案「以各場所之最近出入口作直線測量」，目前法案進入議會二讀會程序中。商業處也表示，這次修法適度調整距離測量方式，並未降低距離學校50公尺限制之規定。

議員秦慧珠質疑，若通過議員提案，市府如何測量夾娃娃機店與中小學的距離？產發局說，將透過衛星定位，分別測量夾娃娃機店和學校出入口，以最近的兩點測直線距離。